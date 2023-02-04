元宵｜元宵15大禁忌 做這件事小心財運被剪｜哪些人不宜吃湯圓?

中國情人節元宵為農曆正月十五，而本年2月5日為元宵節，是新年後的首個月圓之夜。民間過農曆新年有多項禁忌，元宵同樣也有也不例外，以下將會解構元宵15大禁忌，並介紹湯圓知識、消滯降脂茶飲。

資料授權：清水孟國際塔羅小孟老師



元宵15大禁忌 做這件事小心財運被剪

1.不可以借錢，會把好運借光。

2.不可以逗弄小鳥，因為民間相傳元宵節由來是一位獵人誤射一隻玉皇大帝的神鳥，玉皇大帝震怒要放火燒人間，因此家家戶戶在元宵才會放鞭炮點燈象徵人間已得到逞罰，因此元宵切莫逗弄鳥。

3.元宵為天官大帝的生日，因此家人，朋友，小孩不可以有爭吵，以免觸怒神明。

4.當天不移剪髮與洗髮，因為髮象徵發，元宵剪髮象徵財氣被剪，洗頭髮代表錢財流動大。

5.不宜殺生，元宵為天官大帝生，而天官大帝為三官之首，代表福星，福星下凡不宜殺生。

6.不宜搬家，會把福氣搬光。

7.不宜敲打房子，會把福氣與財氣敲掉。

8.元宵為臨水夫人千秋，民間相傳臨水夫人因為力抗妖魔，而入水又失血過多，因此避免到海邊與使用尖物以避免見血。

9.米缸也不要見底，相傳會斷炊，錢財見底。

10.不要弄破衣物，以免錢財破光。

11.不要穿黑與白的衣服象徵坐牢。

12.家中不要太暗，家中太暗象徵前途太暗，因此古代在元宵都會點燈龍。

13.小孩燈籠勿放鏡子前，以免招來邪氣，因為鏡子屬陰，放鏡子前象徵給陰間亡靈指路。

14.吃湯圓不宜敲碗，因為古代乞丐才會敲碗，敲了小心沒有錢，晚上吃湯圓敲碗也會招好兄弟來吃，要注意。

15.不要吃冰，民間流傳寒單爺怕冷，因此不要吃太冰，因寒丹爺也屬於武財神，因此吃太冰財富會遠離。

《本文資料獲清水孟國際塔羅小孟老師授權轉載》

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