元宵節2026｜元宵10禁忌食雪糕趕走財神？湯圓長壽麵5食物增運勢

元宵節為農曆正月十五，是中國情人節，2026年是3月3日。元宵節有不少民間習俗，吃湯圓、猜燈謎等。但同時也有10大禁忌，要吃的傳統食物也有5種，以求來年順景好運氣。



元宵節習俗｜5大食物增強運勢 元宵、湯圓有分別？

元宵節又稱上元節，傳統會吃湯圓、元宵、賞花燈和猜燈謎。湯圓、元宵其實是兩種不同食物，但外貌近似而常被混為一談。「元宵」以甜的居多，通常是棗泥、花生、芝麻等，將甜餡料切成塊狀的大小，在放滿乾糯米粉的竹篩上，由師傅們用力地搖，在搖的過程中反覆噴水，直到將「元宵」搖成圓滾滾的形狀，煮、炸、蒸皆可。

搖「元宵」製作。（中央社@cnataiwan YouTube截圖）

「湯圓」是用偏濕及有張力的糯米糰，將鹹或甜的內餡包入，搓成球形，再用水煮滾、浮面即成。雖然做法不一樣，但寓意相同祈求團圓、圓滿的心願是一樣的。

包「湯圓」，將糯米粉、水、糖混合先製成皮，再包入餡料。（尹嘉蔚攝）

除了湯圓，命理學家孟冠辰建議在正月十五那天，有五大食物有助增強運勢，祈求整年平安，包括以下︰

增運食物1【湯圓】求全家團圓，事事圓滿。

增運食物2【生菜】諧音「生財」，求財運亨通。

增運食物3【餃子】形狀似元寶，象徵招財進寶。

增運食物4【麵條】長長的麵條，象徵增福添壽，喜慶綿綿。

增運食物5【年糕】求運勢年年高升。

元宵節習俗｜10大禁忌

元宵當日也代表春節的結束，華人習俗上過新年有不少忌諱，元宵當日的禁忌，細看下不比年初一少。至於，是否少做一樣會累及全年無運行，信不信由你。

按圖看元宵節10大禁忌︰

元宵禁忌｜吃冰凍食物、米缸見底趕走財運

元宵禁忌1：吃湯圓時不要敲碗，因為古代只有乞丐才敲碗。

元宵禁忌2：不要吃冰凍食物，民間流傳屬於武財神的「寒單爺」怕冷，因此不要吃冰凍的食物，以免財富遠離。

元宵禁忌3：家中的米缸絕不能見底，在古代象徵有「斷炊」的惡兆，錢財見底恐影響財運。

元宵禁忌4：不宜殺生，元宵為福星「天官大帝」生日，福星下凡忌殺生。

元宵禁忌 之一，避免借錢給別人，否則會將好運借出。（Unsplash）

元宵習俗｜不宜剪髮穿黑白 避免借錢給人

元宵禁忌5：勿爭吵講粗口，以免觸怒神明。

元宵禁忌6：避免借錢給別人，否則會將好運借出。

元宵禁忌7：家中要光猛，避免家中太暗象徵前途暗淡，因此古代在元宵會點燈籠照明。

元宵禁忌8：避免洗頭及剪髮，髮諧音「發」，剪髮、洗髮會溜走財運，錢財流動大難以累積。

元宵禁忌9：不宜穿白色、黑色衣裳，因元宵為喜慶日子，黑白素色衣服為白事所穿。

元宵禁忌10：不可穿破損或弄破的的衣服，以免錢財破光。

*以上為民間習俗說法，切勿過度迷信。

參考資料︰CTWANT / 聯合新聞網 / Women's Health