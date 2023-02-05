奪走哈里王子第一次是她　女主角詳述「快閃」偷歡過程

英國哈里王子（Prince Harry）的回憶錄《SPARE》（暫譯：備胎），除了在各國創下亮麗銷售成績，也引爆一堆爭議話題，其中最被外界討論的就是他提到自己的初次性體驗是和一位年長、喜愛馬匹的女性，而且在喧鬧的pub後面很快速的發生、完成，包括伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）等都曾被懷疑是這位「經手人」。向來和哈里與其妻梅根（Meghan）不和、還被他們告過的「每日郵報」找出這位各方好奇的神秘女子，原來她是40歲、目前開挖土機為生的沃波爾（Sasha Walpole）。



【圖輯】哈里王子發生第一次的地方原來是這裡（點圖放大瀏覽👇👇👇）

沃波爾「只」比哈里大2歲多，比許多外界猜測的對象都年輕，她那時因為在哈里父親查理斯位於格洛斯特郡的別墅當馬夫，才會和哈里交上朋友，哈里當年只是個16歲、還在伊頓公學就讀的大男孩，沃波爾也沒因為他貴為王子就心生敬畏，當他是好哥兒們。不過在沃波爾19歲生日那天，她邀請哈里來同樂，彼此關係就此永遠改變。

「是他先主動的。」沃波爾回憶道，哈里當晚準備了一些搞笑小禮物，和沃波爾一路嘻嘻哈哈，最後彼此都喝得有點醉了，哈里提議到她慶生會地點—藤木酒吧的外面空地去抽菸，結果一到草地上，哈里突然情不自禁吻她，兩人很本能地發生了性行為。

【相關圖輯】哈里王子回憶錄大談床事 梅根開定房等情郎 戴妃忌日變激情夜（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

沃波爾記得自己穿着一身搭配的黑衣黑褲黑皮帶，哈里解下她的褲子，皮帶瞬間滑落掉在草叢裏，他倒是大多時間衣服都好好的、沒怎麼脫掉，沃波爾形容那是激情的5分鐘，儘管哈里正年輕又是第一次：「他沒有確定我是不是也很開心，但這種事本來就是年紀再大一點才會了解。」隔天她的女性好友還特別開車載她回去找皮帶。

兩人之間有了性關係，就很難再以朋友的感覺相處，沃波爾坦言：「事後我們都覺得，到底在幹嘛呀？」於是很快就疏遠，很少再連絡，沃波爾之後交了一些新的朋友，她也沒後悔沒跟哈里發展下去，因為她那群新朋友中有一位伊恩，正是她現在的另一半，她目前也已是兩個孩子的媽。

本以為都21年了，自己這段和王子的「調皮過往」只鎖在彼此記憶裏，想不到哈里居然主動在書中提到，還成為各方矚目的焦點，沃波爾看到電視報導才知道此事，差點從沙發上跌下來，一度擔心書中透露太多細節讓別人猜到是她，顯然《每日郵報》開給她的條件真的不錯，她才願意出來面對。

【同場加映】與梅根無關 哈里新書揭不滿威廉凱特原因：18年前慫恿穿納粹軍服（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

延伸閱讀：

動力火車2萬4千張門票元宵開賣 1分鐘秒殺吃湯圓慶祝

狗仔混粉絲群偷拍 被劉德華發現13秒影片說真話！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】