英媒：英國電影學院不邀哈里梅根出席年度活動　避免公關災難

英媒引述消息人士稱，英國電影和電視藝術學院（BAFTA）內部原有意邀請哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）出席2023年度茶會，但最終沒有如此做，原因是避免出現公關災難。



BAFTA的2023年度學院茶會1月14日在美國比華利山舉行，據英國《太陽報》15日指，BAFTA在美國的公關人員原本熱中於邀請哈里與梅根參與的主意，但被在倫敦的行政部門否決，據一名顧問指，因為學院「認為這將是一場公關災難」，任何他們二人的採訪都會「爆紅」，更指「為哈里和梅根舖開紅地氈就像引爆核彈一樣，是不行的」。

哈里兄長威廉王子（Prince William）為英國電影和電視藝術學院現任主席。學院茶會廣邀英國電影學院獎（BAFTA）提名人與賓客參與，將雲集多位巨星。

傳英王預計兩人不參加加冕禮

《獨立報》11日引述消息人士稱，英王查理斯三世（King Charles III）不預計哈里夫婦會參加自己的加冕典禮，不過「王室會發出邀請，但鑑於採訪和書中所說的一切，哈里和梅根將很難到場。王室預計他們能找到不出席的理由。」

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