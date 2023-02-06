全球最年長狗狗是「有故事的獒犬」飼主瞞父母營救與毛孩相伴到老

出生時差點被活埋的葡萄牙阿蘭多獒犬「波比」（Bobi），以高齡30歲又266天之姿獲得健力士世界紀錄認證為目前在世最高齡的狗，更是有紀錄以來最長壽的「狗瑞」。



獲健力士世界紀錄認的最長壽狗狗Bobi：（按圖了解）

+ 3

健力士世界紀錄（Guinness World Records）網站指出，根據波比的飼主雷歐內（Leonel Costa）表示，在他8歲的時候，因家裏所飼養的動物數量太多，雷歐內的父親決定不能留下新出生的4隻小公狗，其中就包含波比，而當時老一輩的做法就是把這些小狗埋進洞裏，讓他們無法存活下來。

幸運的是，雷歐內的父母趁着狗媽媽不在帶走小狗時恰巧遺漏了波比，雷歐內找到波比的下落後，持續的偷偷將牠養大，雷歐內也透露，他認為波比如此長壽的秘訣就是生活在遠離城市的平靜環境之下，且飲食方面，波比一直以來都吃人類的食物，不過雷歐內也表示會先將食物浸在水中，去掉大部分的調味料，「我們吃甚麼，牠們就吃甚麼。」，雷歐內認為這樣的飲食方式對波比的長壽起了關鍵作用。

相關文章：DOGE迷因狗狗幣本尊柴犬Kabosu傳命危 浪浪遇暖心飼主變國際巨星

+ 14

延伸閱讀：

不滿追求4年遭拒！CEO索賠6800萬精神賠償 她：只是朋友

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】