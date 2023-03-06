奧斯卡｜Chris Rock遭韋史密夫掌摑　打破1年沉默：我因她捱巴掌

撰文：TVBS新聞網
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美國荷里活男星韋史密夫（Will Smith，又譯作威爾史密斯）去年在奧斯卡頒獎典禮掌摑另一男星基斯洛克（Chris Rock）震驚全球，還遭主辦單位懲處10年不可參加典禮。

【韋史密夫／Will Smith／Chris Rock】如今「苦主」基斯洛克在沉寂一年後，首度在脫口秀喜劇上反擊，坦承自己因為那一掌對韋史密夫「由愛轉恨」，直指這起事件的始作俑者就是韋史密夫的妻子潔達（Jada Pinkett Smith），炮轟男方因不滿妻子自曝外遇，才會遷怒到他身上。

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根據《TIME》報道，基斯洛克5日在Netflix特別直播節目《基斯洛克：抓狂有道》（Chris Rock: Selective Outrage）上，首度公開談論去年奧斯卡典禮上的「掌摑事件」。洛克在台上表示：「你們都知道我發生了什麼事，有人說：那又不會痛。我到現在還會痛！」

不過他也幽默表示：「我絕對不會當受害者，你絕對不會看到我跑去歐普拉或蓋爾的節目上面哭，『我不敢相信，我超愛《黑超特警組》（Men in Black）』，不可能。」基斯洛克坦承，「我以前超愛韋史密夫，從小到大……但我現在看《解我枷鎖》 （Emancipation）只是想看到他被扁（韋史密夫在片中飾演黑奴）。」

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基斯洛克在節目上火力全開反擊，表示韋史密夫的妻子潔達曾公開承認，她與兒子的好朋友發生婚外情，「大家都知道，我跟那件事無關。我沒有糾纏其中」。但認為自己因此遭遷怒，「我想她傷害他（韋史密夫），比他傷我還要更重」。

對於自己在被賞巴掌之後，為什麼沒有馬上還手一事，基斯洛克則激動地說：「因為我有父母！你們知道他們教道了我什麼嗎？絕對不可以在白人面前打架。」

雖然基斯洛克全程都以搞笑口吻描述這起掌摑事件，但不難看出被昔日偶像在大庭廣眾下呼巴掌，真的讓他難以釋懷。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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韋史密夫Will Smith掌摑事件詳情是？


事源2022年3月27日的第94屆奧斯卡頒獎禮上，韋史密夫因不滿諧星Chris Rock用他妻子Jada Pinkett Smith的髮型來開玩笑，忍不住怒火上台掌摑對方，並爆粗說「別用你的臭口談及我妻子！」

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