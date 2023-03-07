韓國醫美診所內部影片外泄 容貌清晰可見 30歌手演員受害
撰文：ETtoday
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韓國身為「整形王國」佼佼者，醫美診所發達，且不少愛美的女性會特別到該地接受整形手術，怎料，近來有一間醫美診所驚爆治療是與諮詢室的畫面外流，由於該診所的監視畫面是利用網絡監控攝影機拍攝，疑似有黑客入侵機器之中，導致影片全被貼到網絡上，逾30名大咖歌手、演員受害，警方正在調查中。
韓國非法網站上3月6日中午起，開始流傳着數名知名歌手、演員前往整形外科諮詢的畫面，該院方發現自家影片外流後，已經緊急報警處理，希望抓出背後外流者，但由於該醫院的監視器畫面不是CCTV，還是使用網路監控攝影機拍攝，因此可以利用網絡操縱且盜取畫面。
韓國媒體已就相關網絡影片流傳而作出報道：（按圖了解）
此外，院方調閱外流影片的紀錄時，發現當天網絡數據異常，因此認為很有可能是遭到黑客入侵，警方目前朝醫院遭到黑客攻擊的方向偵查，然而影片涉及30多位知名明星，且藝人的臉龐清晰地被照到，幾位遭外流的受害者以匿名方式接受訪問，坦言會擔心自己的身份外泄，希望警方盡快抓到人。
另外也有網友呼籲，千萬別以身試法傳播非法影片。
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