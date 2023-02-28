泰國通緝犯「靚樣」3度升級　整容變身「韓國Oppa」警員看呆

泰國一名毒販為躲避追緝，接受了數次整容手術，甚至還改成韓國姓名，讓警方數月來苦尋無果。



近日當局近日利用臥底策略成功在一間公寓內將他逮捕，破門而入時驚見他已變成膚色白皙的「韓國Oppa（帥哥）」，判若兩人的外表讓警員全都驚呆了。

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《Thaiger》報道，泰國25歲毒販薩拉哈特（Sarahat Sawangjaeng）透過暗網用比特幣自歐洲訂購搖頭丸（MDMA）後，再透過毒騾（drug mule）分銷給曼谷（Bangkok）和周邊地區的其他毒蟲。泰國海關2022年11月11日在入境包裹內找到2575克的毒品，並循線鎖定薩拉哈特。

由於薩拉哈特過去已有3次被逮前科，因此泰國刑事法院2022年12月2日簽署逮捕令後，員警認為能夠輕鬆緝拿他到案，怎料這次警方找了近3個月仍毫無進展，只好採取最老派的臥底手法，佯裝成客人向薩拉哈特購買毒品，這才成功掌握他的行蹤，確定他窩藏於曼谷邦拿區（Bang Na）的豪華公寓。

鎖定藏身處後，警方迅速召集大批人手攻堅逮人，破門後竟發現薩拉哈特長相和以往判若兩人，已成為白皙帥氣的「韓國Oppa」。原來他在逃亡期間為藏匿身分，多次進行整容手術，連名字都改成韓國名「張志明」（Jimin Cheong）。

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最後，薩拉哈特因「進口1類麻醉藥品到泰國分銷，危害國家和人民安全」被捕，警方也查扣他的2支手機和其他22項資產。

負責此案的警官表示：「他年僅25歲就成為毒梟，是曼谷搖頭丸氾濫的主因之一，我們懷疑國外還有更多嫌疑人，將繼續進行調查。」

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