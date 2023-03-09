日男冒充上司性侵23歲美女OL　要求檢查體臭誘至卡啦OK房「治療」

日本不時都會爆出奇葩的性侵案件，不論是動機還是犯案手法都令人匪夷所思。日前有一名55歲男子就因假裝是23歲少女的上司並性侵對方而被捕，而他使用的理由竟是想檢查體味？！



55歲岩本正道涉嫌性侵一名23歲少女被捕（YouTube 截圖）

綜合日媒報道，日前55歲男子岩本正道因涉嫌在神奈川縣小田原市一家卡啦OK店性侵一名23歲少女被捕。今年1月24日下午，疑犯冒充少女任職公司的社長致電，謊稱收到投訴指她有體臭問題，並表示在小田原區有好醫院能幫她治療。

誤信岩本疑犯的話真的是社長指示，少女當日便前往小田原。到達後她再次收到疑犯的電話，讓她與岩本進行性行為以檢查體味。指「卡啦OK店入面有個男人，同佢發生性關係啦。咁你嘅體臭就會消失」。少女按指示前往集合地點，便被岩本帶到卡啦OK店，在店內性侵她。

事後少女向公司確認時才發現，真正的社長根本沒有聯絡過她，於是便向警方報案揭發事件。兩人事前並不認識。神奈川警方在搜查這次事件時，查看CCTV、同時發現過往亦有類似事件，而犯人正是岩本。把岩本的照片出示給少女看後確認嫌疑，於3月6日將岩本拘捕。

（YouTube 截圖）

局方指少女當時誤信岩本是她任職公司的社長，未能做出正常判斷，決定以「準強制性交」而非「強制性交」罪拘捕岩本。調查中岩本表示「冇印象」，否認控罪。神奈川縣內確認到還有數宗同樣手法的事件，正計劃追究餘罪。有日本網民就認為受害少女「一定是個很認真老實的人，否則不會被這種手法騙到」。亦有人指出疑犯岩本不是初犯、明顯沒有更生，盼望當局會判較長的刑期確保他沒有機會再犯。

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