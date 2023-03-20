網紅遊日按摩遇噁心技師　陶醉挖鼻細味「自家製零食」

疫情放緩後，不少憋很久的人都紛紛出國玩，其中日本廣受國人喜愛。



台灣直播主「狂暴小建」近來赴大阪生活一個月，3月19日日適逢第19天，他前往某按摩店按摩，期間將手機放在旁邊繼續直播，豈料錄到按摩師傅「邊挖鼻屎邊按摩」，挖完還吸吮手指，表情相當享受，讓看到直播畫面的紛紛嚇壞，直喊要他快逃。

要不是這位網紅沒關掉直播，他也不知替他按摩的那位男技師竟是這麼嘔心！（按圖了解）

直播主「狂暴小建」早前在Twitch開播，當他到按摩店享受時，也將鏡頭放在旁邊繼續錄影，沒想到卻被網民發現，按摩師傅在替他服務時，隨着手部用力，身體敬業地上下前後擺動，但令人覺得噁心的是，另一隻手卻伸出尾指，開始往鼻孔內轉動，緊接着放進嘴巴裏頭吸吮，一邊吸吮、一邊搖擺，還露出極為享受的表情，畫面相當噁心。

除此之外，該名師傅甚至在按摩途中拿出手機，目不轉睛地盯着螢幕，對比先前做出的奇怪舉動，網友不禁懷疑師傅在看謎片，甚至在拍攝直播主背影，幻想色色的事情，趕緊留言要狂暴小建「快跑」，並將直播錄影存證，但他當時沒看到手機，令網民相當緊張，觀看人數一度飆破2000人。

事後，狂暴小建應觀眾要求，終於打開錄影畫面，一邊看一邊崩潰直呼：「甚麼啦？X，他在幹嘛？他按摩我這甚麼表情啊？還是他按摩就是這樣子啊，是這樣子嗎，誰會這樣按？」直呼還好有開直播，原本覺得師傅按得很好，過幾天還想再光顧，幸好粉絲有提醒他，「以後我可能在哪裏按摩，我都會害怕」。

雖然恐怖畫面在他腦中揮之不去，但他也貼心地打起精神要粉絲別擔心：「他真的從頭到尾在好好按摩啦，我沒事喔，衣服都穿好好的，他沒有亂碰我任何地方。」

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