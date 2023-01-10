按摩店大螢幕播錯電腦桌面　「超害羞秘密」全曝光　行家話係咁用

按摩店業者擺烏龍？有網友在臉書社團貼出一張照片，照片拍下了店家所在的大樓。



牆面上的電子螢幕播放的不是影片，而是電腦桌面。

沒想到平平無奇的一張照片，竟釣出了大批「行家」，更打趣道「很大的可能性是員工訓練教材」。

點擊放大看原圖及內行網友的回應：

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一名網友在「路上觀察學院」貼出一張照片，照片為一棟按摩店所在的大樓，牆面上有一個巨大的電子螢幕，螢幕上投影的是電腦桌面，因此可以看到滿滿的資料夾、瀏覽器、通訊軟體等。

不料，照片一出，有內行網民馬上發現亮點，表示「按摩業者有個名叫G的神秘資料夾」、「都在等G盤」、「重點在G」、「神秘的『G』」、「想帶硬碟去拷貝G資料夾」、「那個G資料夾看起來有點『東西』」。

還有網友打趣道「已經不是D槽了，不夠用」、「很大的可能性是員工訓練教材」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】