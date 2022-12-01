卡塔爾世界盃｜直播突傳女子嬌喘聲和「18禁對白」　女主角疑是她

撰文：聯合新聞網
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近日傳出德國對日本的比賽播報中，突然出現神秘喘息聲，甚至有一名男性低聲說「換個方向」、「太緊了」等字眼，影片在網上瘋傳，許多網友更直指女方是此次抖音平台播報球賽的21歲主播小思。

近日推特瘋傳一段45秒的影片，畫面中是正在直播一段世界盃足球賽的影片，豈料過程中卻出現神秘的嬌喘聲，過不久轉播員則喊出「把久保換下來」，此時另一名男子卻低聲說「太緊了，換個方向」。

疑似女主角繼續做主持　網民：聲音一模一樣（點擊放大瀏覽小思照片）：

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此外，網上甚至還流傳著一段35秒的開場賽畫面，只見轉播員在開始說話後，背景音卻出現一個女生提到「化妝間」接著聽到些微喘息聲。

畫面一出引發網友熱議論，許多網友還質疑是小思在轉播時偷偷「人與人連結」卻忘了關麥克風，甚至還有網友指出「下半場聲音更大」。

對此，小思則沒有出面回應，還在30日曝光主持工作的Vlog，更引來網友們在評論區討論：「這聲音只能說是一模一樣」、「本來覺得是假的，翻了她這些視頻感覺突然就真實了」、「化妝間好刺激」、「聽說妳很緊張」。

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