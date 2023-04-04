尋找長壽秘訣　美國瘋狂教授挑戰「水底生活100天」證抗衰老方法

美國55歲南佛羅里達大學（University of South Florida）教授約瑟夫（Joseph Dituri），自3月1日起展開名為「海王星計畫」（Project Neptune）的瘋狂挑戰。



他將在水下旅館待上100天，透過觀察記錄自己的身體變化作為生物學研究的一部分。

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《今日美國》、《紐約郵報》等外媒報道，約瑟夫外號「深海博士」（Dr. Deepsea），曾在美國海軍當了28年的潛水軍官。

2012年時他受知名電影導演占士金馬倫（James Cameron）邀請，前往馬里亞納海溝（Mariana Trench）測試一艘潛水艇，過程中萌生水下生活的瘋狂想法，決定自3月1日開始在海底住上百日，研究人體在極端壓力下產生的變化。

如果他挑戰成功，將超越先前最高73天的水下生活紀錄。

約瑟夫的住處是美國唯一的海底旅館Jules Undersea Lodge，位於佛州基拉戈（Key Largo）的潟湖中，水下約6.7公尺深處。

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挑戰期間，會有醫療團隊定期潛入水中檢查他的健康狀況，包括血液、超音波和心電圖，他也將接受生心理檢查，觀察長時間在狹小空間獨處造成的影響。

另外，他也想證明「水壓增加將讓細胞在5天內翻新，進而預防衰老」的研究。

約瑟夫透露，這百日內他仍會透過網路教授生物醫學課程，也依舊可以和親友聊天；由於缺乏陽光，他必須口服維他命D，同時也向家人要了一張太陽的照片。

他也將水下生活紀錄下來，放到IG等社群平台，讓大眾一起參與這項偉大的計畫。

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