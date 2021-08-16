印度男許願1年內約會365名女性　背後原因竟非風流更藏洋蔥

印度一名男子幾年前曾許下願望，稱說1年內要和365名女子約會，儘管最後沒達成目標，但這計畫仍持續進行中，目前他也已經和335名女子約會過。男子透露，自己會這樣做並不是要證明自己風流，並分享這麼做的主因，原來背後有着滿滿洋蔥。



根據《BBC》報道，這名男子叫做拉姆（Sunder Ramu），他本身是個演員，同時還是專業攝影師和專業舞者。拉姆過去有一段婚姻，不過已經離婚，他還有更為人熟知的身分，就是印度的「約會大王」。2014年12月31日，他曾在Facebook分享將展開一個大型計畫，「1年內約會365名女性」。

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拉姆表示，自己是個天性浪漫的人，每天都期待屬於自己的愛情出現，但他之所以許下這心願，背後理由是因為在2013年，有名女大生在新德里搭乘公車時，遭到多名男子侵犯和毆打，當時在國內外引起震撼，他也被許多外國朋友問到，為何印度人對於女性如此不尊重友善，他卻無言以對，也開始進行反思。

自此之後，拉姆意識到印度社會肯定有地方出問題了，希望能盡自己一份力量，來提升印度女性的社會地位，因此許下「1年內約會365名女性」。拉姆要求，約會全由女生主導，對方決定約會地點，要在外面餐廳或是女生家自己煮菜都可以，自己也會針對兩性問題和對方聊天。他強調這樣的現象不會一夕之間就改變，沒有能夠快速解決的辦法，可能還得花上好幾代人的時間，但為了有所改變，必須得找到一個起點開始和堅持下去。

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