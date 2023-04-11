日本咖啡店員工向客人提供「人血雞尾酒」遭炒魷 專家：千萬別喝
撰文：TVBS新聞網
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日本近日吹起一股「主題咖啡店」（コンカフェ）風潮，北海道札幌近日新開張的咖啡店，就以店員全是「問題兒童」為主題，吸引客人上門。
沒想到開張短短18天，該店的女店長就遭到解僱。因為她把自己的血液加入飲料中，提供給客人飲用。對此，醫生強調「喝下他人的血液是相當危險的行為」，呼籲大家不要模仿。
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日媒《FLASH》報道，北海道札幌的主題咖啡，4月2日在Twitter宣布，該店的女性店長應客人的要求，提供加了「人血」的雞尾酒遭到解僱。該則推文遭到擁有超過180萬名追蹤者的日本網友「滝沢ガレソ」分享後，引發熱烈討論，許多網民驚呼「太不衛生了」、「衛生所應該介入調查」。
▼咖啡店在Twitter公布已解僱一名員工的消息▼
日本醫生北尾善杜得知此事，也憤慨地表示「喝下他人的血液相當危險」。他指出，雖然這種案例極少，但只要口腔內有傷口，就可能感染HIV、丙型肝炎、乙型肝炎與梅毒等重大疾病。他呼籲該店長和喝下飲料的店員都該去做血液檢查。
日本近年主題咖啡盛行，其中以讓店員「Cosplay」的主題咖啡店，最受年輕人歡迎。但此類店舖也衍生出不少問題。一間新宿歌舞伎町的男性主題咖啡，也有店員販賣1杯30萬圓（約6萬8千元新台幣）的香檳給未成年少女，於4月3日遭到警方逮捕。
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