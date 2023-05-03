有片︱美國校長打開垃圾桶驚見大黑熊 近距離對望不約而同這樣做
撰文：TVBS新聞網
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總是以憨厚老實形象出現在卡通裏的熊，胖嘟嘟身型非常可愛，不過若熊在現實生活中現身，就會讓人很害怕。
美國日前發生一宗恐怖事件，一名小學校長在打開垃圾箱時，突然與藏在裏頭的黑熊近距離對視，嚇得他拔腿狂奔，直到黑熊慌忙逃走後，才鬆一口氣。
後來，校長被黑熊嚇到的畫面隨之公開，他無奈表示：「我覺得我們兩個都互相被嚇到！」（點擊放大瀏覽）：
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根據外媒《紐約時報》報道，這宗事件於1日早上7時多發生美國西維珍尼亞州澤拉小學（Zela Elementary School），事發當時校長馬什（James Marsh）正在打開垃圾箱的鎖頭，怎料箱子解鎖後，突然有隻黑熊往外探頭。
與黑熊四目相交的馬什，反應過來後馬上奔跑，而黑熊也趕緊爬出箱子，迅速從現場逃離。
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