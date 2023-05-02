有片｜ 美國過百斤胖熊爬樹下不來　空中翻滾墜落　8人合力神救援

有看過熊爬樹嗎？美國內華達州日前有1隻體重超過百斤的棕熊因為迷路且受到驚嚇，竟當場爬到樹上一避，但牠卻因此不知道該怎樣下來，就這樣被困在樹上。



所幸，有民眾見狀後立刻通報警消到場，並在8名警消在樹下打開防水布、1人搭雲梯車替棕熊打麻醉槍後，這才讓牠「完美落地」、保住一命。

爬上民居門前樹上卻受困 「翻2圈」墜落獲8名警消成功接住（點擊放大瀏覽）：

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根據《2news》等多家外媒報道，這起事件發生於今年4月26日，當時美國內華達州雙鑽社區（Double Diamond）的居民向警方報案，稱有1隻棕熊疑似因為迷路的關係誤闖進社區，且因為受到驚嚇，竟直接爬上某戶民宅大門前的樹上，不料卻因此受困、無法動彈。

當地雷諾消防局（Reno Fire Department）針對這起事件，立刻與內華達州的野生動物部門合作，制定縝密的救援計畫，並派出8名警消人員在樹下合力張開巨大的防水布，等候棕熊中了麻醉槍後漸漸昏睡，8名警消在穩穩地將這隻重達百斤的棕熊接住。

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報道指出，這隻棕熊在獲救後，先是交由野生動物部門照顧，並在隔天野放、讓牠重返山林生活。

雷諾消防局後來也將救援過程中的照片上傳至官方臉書粉專，立刻吸引大批網友們熱議，「你們真的好用心拯救動物，太棒了」、「我當時就在現場，你們做得真棒」、「應該讓更多人看到你們的英勇救援」。

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