智利總統童心未泯　休假玩滑梯竟「卡住」　狼狽畫面熱傳

智利總統博里奇（Gabriel Boric）一個嘗試回憶童年樂趣之舉，卻讓他因此成為「另類網紅人物」。



智利總統博里奇這段休假小插曲竟讓他一度成為網絡紅人！（按圖了解）

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根據智利英文媒體《BioBioChile》報道，回到家鄉麥哲倫-智利南極區（Magallanes region）的博里奇，與伴侶一同在住處附近公園閒逛時，看見溜滑梯的他童心大振，卻沒想到當地凌晨剛下過一場大雨，滑梯表面很濕、害博里奇因此被卡在管道尾端，整段尷尬狼狽的畫面，全都被鄰居以手機拍攝紀錄，分享在TikTok與Twitter上，累積吸引百萬人朝聖觀賞。

影片中第一夫人伊琳娜（Irina Karamanos）還設法替先生脫困，並在脫身後給了博里奇一吻，錄下整段過程的拍攝者向媒體表示，自己當時只覺得很有趣，畢竟對方可是智利現任總統，「沒想到他一卡、就卡了將近十分鐘！」

取得畫面的智利媒體也以此詢問總統府，不過府方的回應，總統當時是休假的私人時間，他與夫人、家庭的活動，並不在總統府評論範圍之內。

年僅37歲的博里奇，是智利建國以來最年輕的總統，宣誓當天他只有36歲。智利大學法學院就讀期間，就曾參選學生會主席；畢業後投身政壇，以獨立候選人挑戰國會，一連當了8年南極大區的眾議員；2021年參與左派聯盟初選獲得6成支持，隨後在2021年大選第二輪，以55.87%得票、近百萬票差距打敗對手前眾議員卡斯特（José Antonio Kast），成為現任智利總統。

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