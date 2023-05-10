iPhone掉進臭水溝 巴西男跳下泥漿撿回 猜猜手機還能否用？
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
巴西一名男子參加音樂節時不慎將手機弄掉，眼睜睜看著手機掉進滿是泥漿的水溝中，因為現場沒有人願意幫忙，男子只好自己跳下去撿手機，引來不少人圍觀。
據《紐約郵報》（New York Post）報道，30歲的奧古斯托（Augusto Figueiredo）上周五在巴西的巴拉達蒂茹卡（Barra da Tijuca）參加嘻哈音樂節。
他受訪時表示，如廁時iPhone 12 Pro Max不小心從口袋滑落，掉進滿是淤泥的水溝。
懸賞400美金卻沒勇士幫忙 結果自己跳下尋iPhone受傷送院（點擊放大瀏覽）：
+11
蘋果iPhone憑什麼稱霸美國智能手機市場？真正理由令人意想不到iPhone女列出男友條件「用Android手機先淘汰」 理由曝光惹公憤iPhone 14車禍偵測瘋擺烏龍 日本滑雪當撞車 狂按119報警
終撿回愛機 手機竟然還能運作
奧古斯托原本想花400美金當作獎金，看現場有沒有人願意幫他撿，但都沒有人願意，於是他只好自己跳下水溝找手機。
最後男子撿回價值1100美元的愛機，而且手機竟然還能運作，不過他卻因此而受傷。
奧古斯托表示，自己腳部受傷縫了幾針，還打了破傷風疫苗，被迫留在醫院觀察4小時。
【延伸閱讀】iPhone竊賊新手法「手機控制權被偷」沒法救 蘋果教3招降低風險（點圖放大閱讀）：
+12
男子說家人到現在都還不知道這件事，他回想也覺得自己太衝動了，不過已經為時已晚。
他表示，自己是到後來才想到這個過程有多危險，幸好有撿回手機，整個過程也都值得了。
撿手機其實可能會造成意外，2022年12月時，紐約市一名男子因為手機掉到鐵軌上跳下去撿，導致列車進站時逃生不及，遭列車撞擊身亡。
Apple教iPhone保電池壽命方法 唔好跌過20%先叉 Android都啱用穿越時空？瘋傳1860年畫中女子竟玩緊「iPhone」 專家話其實係……泰國「豬肉娟」換iPhone 14 連過千私密照賣舊機 竟叫到呢個價蘋果iPhone 14開售 內地現長龍 黃牛揭Pro Max這顏色放機賺最多Apple發布會｜喬布斯小千金倒米？貼圖揶揄iPhone 14這個大問題
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】