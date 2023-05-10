iPhone掉進臭水溝　巴西男跳下泥漿撿回　猜猜手機還能否用？

巴西一名男子參加音樂節時不慎將手機弄掉，眼睜睜看著手機掉進滿是泥漿的水溝中，因為現場沒有人願意幫忙，男子只好自己跳下去撿手機，引來不少人圍觀。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，30歲的奧古斯托（Augusto Figueiredo）上周五在巴西的巴拉達蒂茹卡（Barra da Tijuca）參加嘻哈音樂節。

他受訪時表示，如廁時iPhone 12 Pro Max不小心從口袋滑落，掉進滿是淤泥的水溝。

懸賞400美金卻沒勇士幫忙 結果自己跳下尋iPhone受傷送院（點擊放大瀏覽）：

+ 11

終撿回愛機 手機竟然還能運作

奧古斯托原本想花400美金當作獎金，看現場有沒有人願意幫他撿，但都沒有人願意，於是他只好自己跳下水溝找手機。

最後男子撿回價值1100美元的愛機，而且手機竟然還能運作，不過他卻因此而受傷。

奧古斯托表示，自己腳部受傷縫了幾針，還打了破傷風疫苗，被迫留在醫院觀察4小時。

【延伸閱讀】iPhone竊賊新手法「手機控制權被偷」沒法救 蘋果教3招降低風險（點圖放大閱讀）：

+ 12

男子說家人到現在都還不知道這件事，他回想也覺得自己太衝動了，不過已經為時已晚。

他表示，自己是到後來才想到這個過程有多危險，幸好有撿回手機，整個過程也都值得了。

撿手機其實可能會造成意外，2022年12月時，紐約市一名男子因為手機掉到鐵軌上跳下去撿，導致列車進站時逃生不及，遭列車撞擊身亡。

延伸閱讀：

另類浪漫？用鈔票折超大花束 網友看圖皺眉：以為是靈車花圈

忽有龐然大物？他驚見鄰居「牽牛入住新屋」 網友揭背後意義

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】