Apple教iPhone保電池壽命方法　唔好跌過20%先叉　Android都啱用

每天都在擔心手機連續充電真的沒有問題嗎？



有些用戶認為如今的電池已經不像從前那樣需要謹慎照顧，但有些用戶還是覺得持續充電難免會影響電量的壽命！

仔細閱讀以下的5個建議，或許能解答你的疑慮也可以幫助你延長電池壽命的方法。

最好跌到20%至45%就充電 點圖睇睇5大注意位：

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來自中國北京的一名小紅書博主bussbuss光年給出了關於保護手機電池的建議，而文章不僅在網絡上瘋傳也吸引了電池芯片技術人員的認可，並在底下留言：「他的建議是對的。」

值得一提的是，博主的iPhone 13 Pro使用到至今電池還是維持在 100%！據說博主是向Apple官方那裡詢問到的方法，大家不妨可以跟著照做。

1. 盡量不要連續充電，即使電量已滿

當手機已經充滿到100%，建議連充15至30分鐘左右就好。博主表示手機盡量不要讓手機十幾小時連續充電，即使如今的手機已經有自動斷電模式，但電池還是難免會受到影響。

2. 電量盡可能不要低於20%才充電

千萬不要讓手機沒電到自動關機了才開始充電，這樣會迅速損壞電池壽命！平時要多注意手機上的電量，當手機處於20%至45%時，就可以為其充電。反之如果是蘋果粉們，只要等到電話顯示Low Power Mode，這就表示是時候幫手機充下電了！

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3. 每月一次進行循環完整充電

平時電池還沒充到 100%，就會習慣性的先停止充電！但博主建議，每個月至少一次的讓手機電池從 20%，一次性的充滿到 100%，這可以有效的幫你保護電池的壽命哦~

此外，也有網友給出其他的建議，希望可以幫助每個手機用戶的壽命持續維持在100%！畢竟不好好保護，更換電池的價格都已經可以吃好多大餐了。

4. 避免手機在高溫環境下充電

建議用戶在溫度 0℃ 至 35℃ 之間幫手機進行充電，如果在超過 35℃ 的環境下替手機充電，有很大可能會影響電池的壽命！

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5. 手機建議不要一邊充電一邊使用

這是每個用戶都一定知道的建議！但確實，當手機正在充電時盡量不要使用，畢竟除了會損害到手機的壽命之外，也有可能會危害到個人安全問題，像是引起意外事故。

每個人都有保護自己手機電池的一套方法，但博主給的建議加上技術人員的支持，想必這幾個方法都很值得一試！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】