Apple發布會｜喬布斯小千金倒米？貼圖揶揄iPhone 14這個大問題

撰文：ETtoday
出版：更新：

Apple蘋果秋季發布會8日正式發表全新iPhone 14系列，全球關注。不過蘋果已故聯合創辦人喬布斯（Steve Jobs，另譯「賈伯斯」）24歲小女兒伊芙（Eve Jobs）稍早透過社群媒體貼出一張哏圖，狠酸iPhone 14沒有新意。

每日郵報報導，她稍早透過IG發布限時動態，依據她轉發另名用戶wallstbets發布的圖片，可見上方文字寫著「這就是今天蘋果發表會之後，把iPhone13更新成iPhone14的我」，但圖中男子卻是拿着和自己身上一模一樣的襯衫，諷刺意味濃厚。

點擊放大瀏覽相關貼圖及更多伊芙的照片：

+40
Steve Jobs女兒Eve出浴照瘋傳　「顏值爆燈」蘋果公司未來舵手蘋果發表會︱iPhone 14增多項新技術　但一重點功能香港未能用美版iPhone 14只支援eSIM　不預留SIM卡槽　這地區版本則有雙卡槽

其實除了伊芙，也有部分網友認為iPhone 14沒有新意。有人說，「兄弟，他們只是一遍又一遍發表同樣的東西」、「蘋果又發表同一款手機，幾乎沒做什麼更改？」、「這是不一樣的，因為會讓你花更多錢」。

伊芙是喬布斯與遺孀鮑威爾（Laurene Powell Jobs）最小的女兒，上頭還有一兄一姊，她不但是史丹福高材生，也是世界級馬術好手，並成功踏入模特兒圈，登台巴黎時裝週獻出處女秀，更與超模吉吉哈蒂（Gigi Hadid）同場，還登上時尚雜誌《Vogue》日版封面。

美版iPhone 14只支援eSIM　不預留SIM卡槽　這地區版本則有雙卡槽華為MatePad Pro與iPad Air 2022怎麼選　生產力和娛樂享受的抉擇iPhone 14 Pro Max超有份量　重量達這數字被網民笑稱「果半斤」iPhone 14已完成衛星連接測試　分析師指是否支援將取決於這件事關於iPhone的3個冷知識　日期最盡只可調到這　iPhone 9去哪了？歷代iPhone銷量大盤點　手機龍頭地位無庸置疑　最暢銷機型是這款

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

iPhone 14
Apple發布會
Steve Jobs
美女
Apple
模特兒
iPhone
熱話
ETtoday