Apple發布會｜喬布斯小千金倒米？貼圖揶揄iPhone 14這個大問題

Apple蘋果秋季發布會8日正式發表全新iPhone 14系列，全球關注。不過蘋果已故聯合創辦人喬布斯（Steve Jobs，另譯「賈伯斯」）24歲小女兒伊芙（Eve Jobs）稍早透過社群媒體貼出一張哏圖，狠酸iPhone 14沒有新意。



每日郵報報導，她稍早透過IG發布限時動態，依據她轉發另名用戶wallstbets發布的圖片，可見上方文字寫著「這就是今天蘋果發表會之後，把iPhone13更新成iPhone14的我」，但圖中男子卻是拿着和自己身上一模一樣的襯衫，諷刺意味濃厚。

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其實除了伊芙，也有部分網友認為iPhone 14沒有新意。有人說，「兄弟，他們只是一遍又一遍發表同樣的東西」、「蘋果又發表同一款手機，幾乎沒做什麼更改？」、「這是不一樣的，因為會讓你花更多錢」。

伊芙是喬布斯與遺孀鮑威爾（Laurene Powell Jobs）最小的女兒，上頭還有一兄一姊，她不但是史丹福高材生，也是世界級馬術好手，並成功踏入模特兒圈，登台巴黎時裝週獻出處女秀，更與超模吉吉哈蒂（Gigi Hadid）同場，還登上時尚雜誌《Vogue》日版封面。

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