查理斯加冕禮肖像「三王」同框　英媒：歷史性合照

英國王室5月13日發布英王查理斯三世（King Charles III）加冕典禮肖像照，其中一幅只有查理斯與王儲威廉王子（Prince William）及長孫喬治王子（Prince George）3人同框，有英媒和網民形容這是「三個國王」（Three Kings）合照。



英國王室13日在Twitter上發布英王加冕禮正式肖像照，其中一張查理斯身披莊園長袍、頭戴帝國王冠，執權杖安坐在中間王座，兒子威廉與長孫喬治正裝站立在左右兩旁，向鏡頭露齒微笑，莊重而不失溫馨。

多名網民大讚照片美麗、偉大，更有人認為相中的查理斯與母親已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）非常相像。不過亦有人留言打趣問道，「哈里王子（Prince Harry）在哪裏？」

英國《每日郵報》12日報道這張照片時稱，「對鏡頭自信微笑，他們是現在與未來的3位國王」，更形容是「歷史性」合照。

▼查理斯和卡米拉加冕後首幅肖像，以及王室成員合照：

威廉王子現年40歲，在父親查理斯繼位後成為王位第一順位繼承人。他的長子喬治小王子在加冕禮時擔任國王的4名「榮譽見習騎士」（page of honour）之一，為王位第二順位繼承人。