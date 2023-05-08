查理斯加冕︱梅根疑喬裝成老男人硬闖會場觀禮　網民以為係特朗普

英王查理斯三世（Charles III）的加冕大典已在周六（6日）圓滿完成，一如早先報導，和皇室公開鬧不和的哈里王子，只在典禮上觀禮，並沒有機會與查理斯、王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）等家人一起在白金漢宮的陽台一起對民眾致意，或是在皇室家族合照中露臉，他也在典禮一結束，就直奔希斯洛機場，搭機回到美國。



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雖然總是會引起爭議的哈里之妻梅根（Meghan Markle），早先已表明不會出席觀禮，也確實人沒有陪在哈里身邊，但網友卻還是沒輕易放過她，打趣表示她應該喬裝改扮混進了加冕大典的會場，也成為在場的觀眾，而她正是那位一頭白髮、留著白鬍子、戴著眼鏡的中年男子。署名「Bob Cryer」的網友在Twitter上發布該男子照片，寫道：「梅根，別以為妳唬得了我們……」其他網友紛紛回應：「年度最佳推文。」或是：「你是我的英雄！」有人則寫道：「我以為他是特朗普本尊。」

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其實那名男子是威爾斯的著名作曲和樂器演奏家卡爾詹金斯（Karl Jenkins），還因為藝術上的成就獲封爵士，他的作品也在加冕大典上被演奏出來。網友拿他來鬧梅根，想必他自己也完全料想不到。

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