查理斯加冕禮︱英王乘黃金馬車「發牢騷」？唇語專家解密
撰文：TVBS新聞網
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英王查理斯三世（King Charles III）在數十年等待後，終於在6日正式迎來人生最重要的加冕典禮。
但在一整天的各種繁文縟節儀式和移動下，似乎讓查理斯非常疲憊且不開心。
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《每日郵報》（Daily Mail）報道，事後對現場轉播分析的唇語專家佛利曼（Jeremy Freeman）表示，當國王與王后搭乘皇家馬車抵達西敏寺（Westminster Abbey）外等候時，影片的唇語判讀顯示，查理斯不耐煩地表示：「我們從未準時過、永遠都會有事情發生，這真的很煩人！」
不只佛利曼從唇語判讀查理斯現場的心情，另一名專家普萊斯（Jacqui Press）則分析更早一段，當馬車從白金漢宮駛往西敏寺途中，查理斯就曾表示自己很擔心行程時間：「我擔心時間，我的意思是這次時間更長了，好吧，呃，我的意思是看吧，我就知道。」
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當時之所以讓國王夫妻在外等候，主要是後方的威廉（Prince William）與凱特（Catherine, Princess of Wales）馬車延誤，讓王室被迫臨時變更入場順序，才讓儀式能順利進行。
身處現場的切爾姆斯福德主教弗朗西斯-德赫卡尼（Dr Guli Francis-Dehqani，又譯作古利）事後受訪時表示，確實整個加冕程序上，有1至2項沒有遵照既有流程進行，「但這些小失誤，並沒有人讓任何人感到尷尬或難堪」。
雖然一度被過長的加冕流程煩心，但完成典禮後、身處溫莎堡演唱會的查理斯三世，似乎又恢復元氣和好心情，盡情享受音樂表演和主動起身跳舞。
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