印度男為呃Like恆河拍「扮溺死影片」結果真遇溺　同伴以為做戲

恆河是印度文明的發源地之一，更是印度教徒心目中的聖河。不過有2名印度男子，為了拍攝影片吸引點閱率，在3月28日跑到恆河中假裝溺水。



沒想到其中一人卻沒有上岸，等到同伴發現不對勁為時已晚，印度警方獲報後出動潛水員搜救，至今仍無發現男子下落。

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影片中可以發現2位男子裸着上身，在恆河中表演溺水，接着在前方的男子先游上岸，這時後方的男子也跟上。

但沒過多久，他擺動的雙臂開始變成拍打水面的掙扎，一旁的同伴以為，他又在假裝溺水了，於是便沒有上前關心，不過隨著時間一分一秒過去，漸漸的男子的頭、手都消失在水面下，所有人這才意識到出大事了。

根據同行友人陳述，他們住在北方邦布蘭德斯哈赫爾（Bulandshahr），是為了拍攝IG影片，才想模仿溺水，所以在第一時間沒有察覺異樣，直到男子不再掙扎，才趕緊報警求援，警方判斷該男已經死亡，但目前仍未尋獲其遺體。

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