印度警察被要求「不減肥就滾蛋」　3個月內BMI仍逾30即提早退休

印度阿薩姆邦（Assam）的警員現在除了要打擊犯罪之外，可能還得要積極減肥。因為近期當地警察總長發出最後通牒，要過胖的警員「不減肥就滾蛋」。



據BBC報道，這項規定將從今年8月中旬開始執行，從8月中開始，所有警員便需要「專業紀錄」下自己的體重和BMI，若是在11月之前沒有減重成功，就會「被退休」。

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阿薩姆邦警察總長辛格（GP Singh）於5月17日在Twitter發文，現在發布消息是讓警員有3個月的時間準備，8月15日便會開始蒐集警員的體重和BMI等身體數據。

如果警員的BMI超過30，就是過胖，必須在11月底之前減肥，如果不能成功瘦身，便需要「自願退休」。

不過辛格表示，如果警員患有甲狀腺等新陳代謝疾病的話，不列在自願退休的範圍內，而他也強調，8月新規定上路後，他會率先作表率，先測量自己的體重和BMI。

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在發布這項消息不久前，阿薩姆邦就曾要求300名警員提前退休，因為這些警員「慣性飲酒、體能不合格」，辛格認為這麼做能整肅部隊，為印度警力去蕪存菁。

2018年時，卡納塔卡邦（Karnataka）就曾提出要警員減肥。當地官員受訪時表示，是因為之前有幾名警員死於糖尿病或心臟病等「與生活習慣相關的疾病」，因此才會提出這項要求。

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