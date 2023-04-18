收買人命！印度邦政府動員數十萬人撐場　暴曬5小時11人中暑死

印度孟買郊區馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）16日舉行了一場大型社工頒獎典禮。



不過由於當天正逢熱浪來襲，再加上主辦方沒有搭建遮陽的棚子，造成11人中暑死亡。

全場僅2個遮陽棚給貴賓用 數百人不適11人死亡（點圖了解更多）：

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該獎項由聯邦內政部長、州首席部長和副總理頒發，獎項的內容物包括一條披肩、一張獎狀和紀念品以及一張250萬盧比（約24萬港元）的支票，政府為了讓場面看起來浩大，動員了數十萬人到場參加。

這場典禮從早上8點開始，歷時5小時，一直到下午1點才結束，在毒辣的太陽持續照射下，有高達600多位民眾出現身體不適的現象，50人中暑後緊急送往醫院，最後11人因為熱衰竭身亡，其中有8名女性，多數死者為老年人。

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根據現場眾說法，主辦方在一旁搭建了兩個遮陽棚，每個看起來可容納500人，不過這個棚子只提供給貴賓、媒體使用，一般民眾只能乖乖坐在烈日下曝曬。

馬哈拉施特拉邦長欣德（Eknath Shinde）隨後證實了典禮中有11人死亡，並承諾將會為死者家屬提供每人50萬盧比（約48萬港元）的慰問金，其餘入院治療者，醫藥費全免。

不過許多人對此作法不領情，認為氣象局先前就預告過，最近這兩三天會有一波熱浪，16日當天氣溫會上升攝氏2到4°C，許多學校還計畫因為高溫暫時停課，如果明知道典禮時間這麼長，就應該改成室內的，不該如此罔顧人命。

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