《小魚仙》真人版Ariel故事暗撐梅根哈里？ 這幕疑開名諷刺凱特
撰文：TVBS新聞網
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迪士尼（Disney）新作品《小魚仙》（The Little Mermaid，又譯小美人魚）尚未上映，已經引發許多討論。
外媒近日指出，一名已經看過電影的關係人士透露，《小魚仙》片中有一幕，疑似在暗諷英國凱特王妃，引發網友熱議。
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美媒報道，一名看過《小魚仙》的關係人士透露，這部電影的部份情節，隱約將主角愛麗兒（Ariel，又譯艾利奧）和艾力克王子，比喻成哈里王子與梅根。而其中一個場景，也彷彿在暗諷威廉王子的妻子凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）。
該人士指出，愛麗兒為了與艾力克王子見面，犧牲了自己的聲音。由於她不能說話，兩人相遇時，艾利克必須猜測她的名字。他第一個猜的名字是戴安娜（Diana）、第二個是Catherine。
然而愛麗兒卻在聽到Catherine這個名字時，做出嫌棄的反應。
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報道指出，劇中沒有任何情節，提及愛麗兒為什麼會對「Catherine」這個名字，作出如此極端的反應。該人士指出，戴安娜是哈里王子已故母親的名字，Catherine則是他哥哥妻子凱特的全名，「若迪士尼認為劇中同時出現這兩個名字是巧合，未免太過虛偽」。
另一方面，梅根於2021年接受奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問時，也曾將自己比喻為《小魚仙》的主角愛麗兒。她當時提起1989年迪士尼推出的動畫電影，稱愛麗兒愛上王子後失去聲音，似乎與她嫁入英國王室遭「禁言」的處境相同。
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