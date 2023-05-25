美國芝加哥機場MMA影片曝光 10多人大混戰 兩女躺地扯髮招招狠
撰文：中天新聞網
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芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）竟然發生鬥毆事件。
當地時間22日晚上11時05分左右，一群旅客在行李轉盤旁打了起來，導致一名24歲女子受傷，警方已逮捕其中2人。
男對女照樣狠下重手 有人拿不明物體背後偷襲（點擊放大瀏覽）：
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根據網路上流傳的畫面可以看到，至少有10幾名男女在航站的行李提領區附近打架。
2名女子一度躺在地上，互相抓着頭髮。
她們站起來分開後，其中一名女子似乎被另一名女子手持不明物體從背後襲擊，接著另一名男子衝向女子並將她推倒在地。
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目前不清楚這些人起衝突的原因，但警方已逮捕其中2人，分別是18歲的克里斯托弗漢普頓（Christopher Hampton）以及20歲的坦布拉希克斯（Tembra Hicks）。
他們被控毆打輕罪，已遭到拘留。
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