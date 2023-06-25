泰坦號用遊戲機手掣操控？外媒曝：美國核潛艦用Xbox360手掣

探索鐵達尼號的觀光潛水器「泰坦號」發生災難性內爆，5名乘客無人生還，泰坦號的硬體設備、內外部配置也成為外界關注焦點，有人質疑泰坦號因為使用了「電玩把手」操縱，不夠穩靠可能導致悲劇發生；但外媒報導，其實泰坦號並非特例，連美國海軍維吉尼亞級核潛艦（Virginia-class submarine）的部分設施，也使用了Xbox 360的搖桿來操縱，因為遊戲手把操作十分簡單、直觀，還能幫海軍節省許多開支。



據《今日美國》、《商業內幕》等多家外媒報導，營運泰坦號的「海洋之門探險（OceanGate Expeditions）」公司創辦人兼執行長拉許（Stockton Rush）在此次潛水之旅中也不幸罹難，他在生前曾告訴媒體，泰坦號是使用經過修改的羅技牌遊戲手把進行操控的，這一點引發了部分人士的批評，認為遊戲手把不可靠。

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據了解，泰坦號使用的應該是「Logitech F710」型號的遊戲手把，此消息甚至還導致羅技股價重挫。用遊戲搖桿來操控潛水器深入3800公尺深的海底聽起來似乎有些牽強；然而外媒報導指出，其實這種做法並非毫無道理，哈佛大學海洋科學家吉爾基斯（Peter Girguis）表示，使用這種設計簡單的設備實際上可以使潛水器更加可靠。

吉爾基斯說，外界會取笑船員們在潛水器使用電玩搖桿，但其實許多潛艇都有使用類似的控制器，最大的原因就是因為這些搖桿操作上很直觀，「最重要的是潛艇的硬體設計、完整性，以及控制和安全系統。」

報導提到，就連美國海軍都從2018年起就開始在核潛艦「科羅拉多號」上使用Xbox 360搖桿來操控光電桅杆；時任艦長柯普（Reed Koepp）告訴《今日美國》，這些電玩手把可以節省成本，而且年輕的水手很熟悉這種設備，不用學都知道該如何操作，上手時間非常迅速。

相較只要約30美元（約230港元）的電玩搖桿，要價3萬8千美元（約29萬港元）的「直升機式操縱桿」因為過於笨重、不便，反而招致滿滿負評，後來才改為使用電玩主機Xbox 360的手把來控制。

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