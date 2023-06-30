英國通脹猛於虎王室「有感」　倫敦物業貶值5億鎊

英國財政部6月29日公布，一年一度的君主撥款（Sovereign Grant）報告6月29日發布，列明王室2022至2023財年怎樣使用納稅人金錢。數據顯示英國高通賬對王室的影響也不少，單是倫敦的物業貶值了5億鎊（約49.4億港元）。



報告稱，王室最近期的總支出與2022年持平，為英國人均1.29鎊（約12.8港元）。

內文稱，王室總支出因通脹、白金漢宮長期翻新大計、英女王登基白金禧紀念和後來的葬禮、新王登基與王室人力成本等，在2022至2023財年增加5%，達1.075億鎊（約10.6億港元），較上一財年升5%。

王室總淨支出1.024億鎊（約10.1億港元），比上一財年增加17%。

1.024億鎊這個金額，比君主撥款、以及王室例如來自蘭開斯特領地（Duchy of Lancaster）的額外收入還要多。這意味着王室須動用儲備2,007萬鎊（約2億港元）。

王室額外收入期內輕微下跌，至980萬鎊（約9,710萬港元）。

期內君主撥款仍維持在8,630萬鎊（約8.5億港元），與2021至2022財年一樣。

備註：君主撥款是來自英國皇家財產局（Crown Estate）的盈利。它負責管理英國君主部份世襲財產，將賺到的錢付給財政部，部門負責計算，將這筆錢的15%至25%作為君主撥款，撥給英國君主。

皇家財產局管理的資產，並非英國君主的私人財產。



英王查理斯三世與王后卡米拉加冕典禮2023年5月6日舉行。白金漢宮5月8日發布兩人加冕後與王室成員的合照。（Reuters）

英王下令省錢

英國王室在倫敦的物業貶值6.5%，至72億鎊（約713億港元），減少5億鎊。此外皇家財產局持有的物業中，至少20%現正空置或無人居住。

澳洲《悉尼先驅晨報》29日稱，導致這情況的原因，是英國生活成本上漲，消費者勒緊褲頭，導致零售空間（retail space）價值下降。

英國《每日電訊報》29日引述白金漢宮發言人承認，王室已在削支。該報引述白金漢宮稱，查理斯三世（King Charles III）已下令宅第供暖溫度須調低。

確認哈里王子遷出

報告也扯出王室的花邊新聞。例如查理斯次子哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）2020年1月決定卸下高級王室成員身份並移居美國加州後、最終遷出兩人愛巢浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）一事。

事件引發有關他們動用2,400萬鎊（約2.3億港元）公帑裝修浮若閣摩爾宮的爭論。他們最終歸還這筆錢。

負責「管數」的史蒂文斯爵士（Sir Michael Stevens）對此評論是：「公爵和公爵夫人已支付與翻修浮若閣摩爾宮有關、來自『君主撥款』的開支，從而為王室留下一個大大提升了的資產。」

哈里及梅根於2019年年初，在他們第一個孩子出生前，遷往溫莎堡的浮若閣摩爾宮，逃離倫敦的都市喧囂，享受較為寧靜的環境。（Getty）

英國八卦新聞則繪形繪聲，指夫婦倆其實是「被逐出」浮若閣摩爾宮。兩人遷往加州後，那裏本是他們來英時的居停，他們回英時仍可付租金居住，但查理斯看來有意「做一個了斷」。

英國《太陽報》2月28日引述消息人士稱，在哈里王子1月推出回憶錄《Spare》（備胎，暫譯）後，查理斯決定要求哈里及其妻子梅根遷出浮若閣摩爾宮。

史蒂文斯爵士公開說，夫婦倆已完全遷出這幢英國二級建築（Grade II Listed Building）。浮若閣摩爾宮由英國皇家財產局持有。

已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊莉莎白二世或伊麗莎白二世）生前曾明言將浮若閣摩爾宮當成禮物，將這幢17世紀英國鄉村住宅送給哈里王子夫婦。