飛機太重無法起飛！機師「邀請」20位乘客即場落機

英國易捷航空（EasyJet）一架從西班牙飛往英國利物浦的航班，在起飛前機長突然宣佈由於飛機「超重」無法直接起飛，因此當場要求機上最少20位乘客主動放棄機位，立刻下飛機。儘管易捷航空提供最高500歐元（約港幣4,300元）的報酬，但仍然耗費近2個小時才勉強找到19名願意放棄座位的旅客。



根據《LADbible》報道，易捷航空7月5日一架原定晚上9時45分從西班牙蘭薩羅特機場（Arrecife Lanzarote Airport）飛往英國利物浦約翰列儂機場（Liverpool John Lennon Airport）的班機，在所有乘客都完成登機手續，坐在機上等起飛的時候，機長突然透過廣播宣佈，由於天氣問題，飛機可乘載的重量減少，因此除非有乘客願意主動下機，否則飛機將無法起飛。

根據其中一名乘客所拍攝的影片，機長在廣播中說道，「感謝各位今天搭乘本航班，然而由於飛機太重、跑道過短以及蘭薩羅特島的特殊條件，按照目前的飛機重量，我們無法安全起飛。我和副機師在這方面很有經驗，安全是我們的首要任務，但是在目前的風力與天氣條件下，我們不可能讓這架飛機升空。」

機長補充說道，「所以我已經和公司團隊討論過，解決飛機過重的唯一方法就是減輕重量，因此我們在此徵求20位志願者主動放棄此次飛行機會，而我們也會提供這些志願者適當的補償。目前易捷航空願意提供最高500歐元（約港幣4,300元）的賠償金。」

儘管如此，機上乘客還是興致缺缺，大家都想趕在當晚回家。直到僵持了近2個小時後，機組人員才勉強找到19位旅客願意放棄機位。而這19人只能當場下機，並在機場等待航空公司後續安排，航班最終在晚上11時30分順利起飛。

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