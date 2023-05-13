私家車自撞警以為醉駕 驚見6歲童握軚盤 將攜幼弟去「買車」？
撰文：TVBS新聞網
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馬來西亞近日發生一起誇張無牌駕駛案件，一名年僅6歲的男童趁着父母不注意時，竟然帶着3歲的弟弟偷偷開車出門。
結果開了不到3公里就發生車禍，所幸2人都沒有受傷，還跟路人分享他們正準備要去附近的商店「買車車」。
點圖放大看看大家發現肈事司機竟是個小童時的情形：
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據美媒報道，這起事件發生在馬來西亞蘭加威島（Langkawi）當地時間週三（10）晚間11點15分左右，一對年紀分別6歲和3歲的小兄弟趁着爸爸熟睡、媽媽去廁所時，偷偷把家中私家車開走，結果在距離家附近約2.5公里處撞上路燈才停下。
蘭加威警方指出，目擊司機其實在事發前就注意到這輛車「怪怪的」，原本還以為是司機酒駕，結果發現車內竟然是兩名小孩。
兩名男童發生車禍後的影片也被分享在網路上，可以聽到男童跟路人分享他們當時準備要去商店，「我們想買一輛黑色的（玩具）車」，似乎還沒意識到自己闖了大禍。
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警方表示，該輛汽車的車身及保險桿因為撞到路燈毀損，所幸6歲男童只有下巴收到輕傷，3歲的小弟弟則幸運地毫髮無傷，2人在車禍後都被帶往警局。
警方透露，將以1987年出台的《道路交通法》第43條「魯莽駕駛」調查此案。
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