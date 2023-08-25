日本美少女演員片岡凜「男神級」爸爸惹暴動　竟撞臉奇洛李維斯？

日本新生代藝人片岡凜因清新的外型、甜美的笑容，而被許多人視為新一代的天然系女神。



日前，片岡凜在搭電車時看見一名學生與長者發生衝突，長者還罵了句「真想看看你爸媽長什麼樣子」，讓在一旁的她感到相當不自在。

片岡凜在社群上分享個人看法，更附上一張親爹的照片，沒想到竟引起網友暴動。

點圖放大看看她爸爸的帥照及更多片岡凜的照片：

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片岡凜20日在X（原名為推特）上發文表示，某天她搭電車時突然遇到尷尬一幕，一名長者疑似與學生起爭執，該長者不僅在車上責罵學生，還當面狠酸「真想看看你爸媽長什麼樣子」，讓現場氣氛相當微妙。

看見這幕的片岡凜也忍不住感嘆，她認為「想看看你爸媽長怎樣」這句話不是一個很好的說法。

片岡凜也以親身經驗為例，她表示自己小時候很活潑好動，也因此被罵過很多次，而若這時她的父母真的出現露面，有高達90%的人都只會覺得超級尷尬，並沒有其他實質的幫助。

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片岡凜也在網路上曬出親爹的駕照，從照片可見，凜的爸爸外型相當硬派、帥氣，一頭黑色中短髮配上整齊的鬍子，看起來就不是一位簡單的角色。

風格強烈的照片曝光後，立刻在網路上掀起話題，網友全被爸爸英俊的長相驚豔，紛紛留言大讚，「爸爸長這個樣子嗎？太帥了吧」、「看到照片的瞬間，我還以為是長瀨智也」、「太帥氣了吧」。

也有人開玩笑稱「如果是以這種方式見面的話，確實是非常尷尬呢！」、「要向岳父打招呼的話，應該非常需要勇氣」。

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據悉，片岡凜的父親也是大有來頭，他正是日本知名藝術家片岡達也，過去他在X上曬出駕照時就曾引發話題，更因外型神似荷里活影星奇洛李維斯（Keanu Reeves／基努李維），而被封為「日本奇洛李維斯」。

片岡達也曾透露，天生不好惹的長相總讓他引來誤會，過去遭臨檢時曾見警察拿著無線電通話許久，也曾在機場被攔截，甚至被問有沒有帶槍。

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