美國囚犯死後意外成木乃伊展覽128年　終「功成身退」下葬

美國賓夕凡尼亞州（Pennsylvania）雷丁市（Reading）一具被稱為「石頭人威利」（Stoneman Willie）的木乃伊，在當地殯儀館展出128年後，10月1日正式安葬。這名死後一直展覽至今的「名人」，是在殯葬師試驗新防腐技術時意外被製成木乃伊。



路透社2日報道，「石頭人威利」生前是一名酒鬼，1895年11月19日因腎衰竭死在獄中。他當年偷竊被捕後使用假名，因此真正身份多年來都不為人知，只知他擁有愛爾蘭血統。

圖片顯示威利的遺體非常「瘦削」，穿西裝、結煲呔，僵硬而狀甚安詳地躺在棺材。他的頭髮和牙齒完好無損，皮膚呈現皮革光澤。

奧曼殯儀館（Auman's Funeral Home）稱，現已利用歷史文獻確認威利身份，會在葬禮上正式公布他的真名，並刻在他的墓碑上。

葬禮承辦人布蘭肯比勒（Kyle Blankenbiller）稱，「我們不稱他為木乃伊。我們稱他為我們的朋友威利」，又形容他是「偶像」，不只是雷丁過去的，也是現在的傳奇人物。

雷丁市1日舉行巡遊，慶祝建城275周年，載有威利靈柩的靈車參與其中。威利一直留在殯儀館展覽，直至葬禮當天才得以「安息」。

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