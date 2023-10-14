布斯韋利士患認知障礙症　昔日老友探病慨嘆「人還在卻無言」

曾在荷李活紅極一時、一度是動作片天王的布斯韋利士（Bruce Willis、又譯布魯斯威利），由於罹患額顳葉失智症、嚴重影響背台詞的能力，不得不退出幕前，家人和親友都努力設法要盡可能幫他留住記憶，卻也知道他的病目前並沒有藥物可以醫治，只能減緩症狀，無法痊癒。



布斯韋利士的現任妻子艾瑪（Emma Heming）時不時會在社群網站上流露出心酸的情緒，讓影迷們為布斯韋利士的情況擔憂不已。他的成名作—劇集《雙面嬌娃》（Moonlighting）原創人Glenn Gordon Caron，一直和他與家人保持聯繫，有時候會前往探望，透露了讓人心疼的真相：「布斯韋利士的語言能力已經嚴重受到影響，不一定能說出心中的感受，就連閱讀也完全停止，過去他是個很愛閱讀、吸收訊息的人，也充滿對人生的熱忱，習慣盡情感受生活的樂趣，而今，這些幾乎都消失了。」

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Glenn Gordon Caron嘆道：「當你跟他在一起，你能感受到他仍是以前的布斯韋利士，謝天謝地，可是任何語言的技巧對他來說都沒了，他的人還在，不過那些生活的樂趣已經不見了。」近期《雙面嬌娃》要在美國影音平台推出，Glenn Gordon Caron認為布斯韋利士雖然無法表達內心的感受，但對自己的重要代表作重新呈現在觀眾眼前是很開心的。

不只是語言能力嚴重的流失，艾瑪也坦言不確定布斯韋利士是不是明白自己得到了什麼樣的病，他現在似乎活在自己的世界裡，身旁親友固然傷感，至少看到他還能夠自在的過日子，多少有點安慰。

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