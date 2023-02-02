失語症｜布斯韋利士生涯最後一作！5大常見症狀 失語症能痊癒？

在荷里活以硬漢角色而聞名的布斯韋利士（Bruce Willis）息影前最後一作《俠探特攻：驚爆獨立日》即將於2月10日上映。布斯韋利士自去年3月宣布因罹患了「失語症」息影，這意味著未影迷要在大銀幕上看到他的機會會越來越少，而《俠探特攻：驚爆獨立日》是布魯斯威利在息影前最後拍攝的電影。，因此，它不只是這個電影系列的終結，更是布魯斯威利這位「硬漢」演員生涯的最後一作！



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什麼是失語症？

失語症是一種腦部損傷後常見的症候群，比如中風、頭部外傷、腦瘤、腦退化性疾病（如阿茲海默症）以及腦部感染都有可能出現失語症。由於腦部病變使的中樞神經處理語言訊息的能力喪失或受損，就會使原本具備的語言溝通能力喪失或減弱，而且有可能出現在理解或表達兩方面。

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5大失語症常見症狀

常見失語症症狀又可分為以下5種：

1. 命名能力受損



患者恐無法正確說出一個物品的名稱。

2. 口語表達不流暢



失語症患者的口語表達能力常會受影響，如內容紊亂、不合文法或常遺漏某些重要關鍵字，有時甚至聽不懂他在說什麼；有些患者則無法用流暢句子表達，每個句子很短、常停頓、發音也較不清晰，上述皆因為不同部位病變而產生不同症狀。

3. 覆誦能力受損



無法重複別人說的話，也是一項重要指標。

4. 聽覺理解能力受損



這種能力的損失如果輕微較難被察覺，因為患者在溝通時可藉由臉部表情或手勢等其他線索以理解我們說的話，但並不是真的聽懂。

5. 閱讀書寫能力受損



語言能力受損也會出現在閱讀及書寫方面，至於受損情況仍需視中樞神經受損程度而定。

失語症能痊癒嗎？

失語症病人的親友常會覺得病人好像智商衰退了。但事實上，失語症病人是因為腦部受傷而暫時失去了原有的語言能力。只要耐心的給予鼓勵和支持，並且接受專業的語言治療，他們的語言能力還是有機會恢復到一定程度。

如何幫助和與失語症病人相處？

1. 放慢說話速度



2. 溝通時增加手勢、動作輔助理解



3. 溝通時儘量使用明確精簡的句子



4. 語句間有適當停頓，確認患者理解



5. 換句話說或使用文字、圖片等輔助理解



6. 等待並給予患者充分的時間理解及表達



失語症患者由於認知狀況相對完好，但語言上的缺失使得很多想法無法完整地表達出，易產生挫折感。家屬及照顧者這時應多體諒並給予個案信心，積極地進行復健與治療，增加病人參與日常社交的機會。

同場加映 ▼▼▼ 認知障礙症（腦退化）與老化的分別 （按圖👇👇👇）