布斯韋利士證實患認知障礙 愛妻痛揭病況：沒有治療這種病的方法
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
布斯韋利士（Bruce Willis／布魯斯威利）2022年3月因診斷出「失語症」（Aphasia）而息影後，家人16日透過社交平台宣布，他罹患了「額顳葉認知障礙症」（Frontotemporal dementia, FTD）。
BBC報導，布斯韋利士的家人在聲明指出，「終於有了明確的診斷是一種解脫」。他們表示，他的病情有了進展，得到了更加具體的診斷，並「對令人難以置信、源源不斷的愛」表達了「最深切的感謝」。
【圖輯】點圖放大看更多布斯韋利士近照👇👇👇
+18
布斯韋利士的家人接著寫道，FTD是60歲以下人群最常見的認知障礙症形式，「現在並不存在這種疾病的療法，我們希望在未來幾天可以改變此一現實」。
【相關圖輯】失智症｜記憶力下降、走路不穩？失智症10徵兆早發現可藉藥物控制（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+6
美瑾霍絲轟MGK出軌後怒刪合照及IG 熱戀時曾互相飲血沉迷性虐戀美國隊長情人節放閃 IG狂放與24歲女友接吻相曬温馨73歲婚紗女王Vera Wangchill爆過情人節 舉手投足盡顯女皇風範美國樂壇天后Rihanna相隔不足一年 宣布懷第二胎令粉絲又驚又喜里安納度再傳食嫩草戀上19歲女模 55歲女星痛批：厭惡和嘔心JJ林俊傑演唱會大叫「AZUKI」 神秘代碼原來web3友先聽得明？
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】