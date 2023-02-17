布斯韋利士證實患認知障礙　愛妻痛揭病況：沒有治療這種病的方法

布斯韋利士（Bruce Willis／布魯斯威利）2022年3月因診斷出「失語症」（Aphasia）而息影後，家人16日透過社交平台宣布，他罹患了「額顳葉認知障礙症」（Frontotemporal dementia, FTD）。



BBC報導，布斯韋利士的家人在聲明指出，「終於有了明確的診斷是一種解脫」。他們表示，他的病情有了進展，得到了更加具體的診斷，並「對令人難以置信、源源不斷的愛」表達了「最深切的感謝」。

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布斯韋利士的家人接著寫道，FTD是60歲以下人群最常見的認知障礙症形式，「現在並不存在這種疾病的療法，我們希望在未來幾天可以改變此一現實」。

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