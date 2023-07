荷里活大罷工背後：演員報酬遠不如昔　她嘆「多演1倍才夠交租」

荷里活出現63年來首次演員、編劇聯手大罷工,除了影響多部電影電視劇拍攝,更是揭露荷里活面對的問題:非一線的配角演員過去還能取得足夠養家糊口的薪酬,但在行業急速轉變下,報酬遠不如昔,有演員嘆「現在多演1倍角色才夠交租」,也有演員吐苦水稱,她靠演出一部電視劇在串流服務取得的重播收入,年僅20美元。



演藝圈內少數明星暴富、大多數知名度較低演員在業界內載浮載沉的現象,縱觀全球皆是,但在這次荷里活大罷工期間,不少出來大吐苦水的綠葉演員說法都有共通點:過去賺得的薪酬還能養家糊口,現在遠不如昔,稱「真的無法謀生」。

圖為加州洛杉磯山上的荷里活標誌,攝於2023年7月13日(Reuters)

7月13日上街示威的女演員費利西婭·戴(Felicia Day)從事演藝行業逾20年,她表示今時今日她從自己19年前演出電視劇所取得的重播收入,比她近來的演出還要多,慨嘆演員現在要比以前工作多一倍,才能應付租金。

她談到在數年前,演員只要一年取得4、5個電視劇的客串角色,薪酬可讓他過一整年生活,但現在需要演出多一倍的角色,才能有同等報酬,「這真的無法再謀生…… 這很令人沮喪。」

費利西婭·戴(Felicia Day)稱荷里活業界演員現在的收入不如以往(IG@feliciaday)

為何酬金遠不如以過?不少演員談到在串流時代取得的作品重播收入,大大低於在電視時代的金額。

演員貴美子·格倫(Kimiko Glenn)出演過在Netflix播出的美劇《勁爆女子監獄》(Orange Is the New Black),她7月在Instagram再次上傳一段自己在2020年錄製的短片,內容是她曝光憑出演45集《勁爆女子監獄》而從串流服務取得的重播收入,結果僅得27.5美元(約214港元),此數目還少於她憑在一套蜘蛛俠動畫電影聲音出演而取得的電視台重播收入。

另一《勁爆女子監獄》女演員邁爾斯(Emma Myles)也向《紐約客》(New Yorker)稱,她目前還憑2004年客串出演的《律政風雲:風化組》(Law & Order: Special Victims Unit)而每年收取約600美元(4,680港元)的電視台重播收入,她在《勁爆女子監獄》內的角色重要得多,但她憑此劇取得的串流重播收入僅一年20美元(156港元)。

貴美子·格倫(Kimiko Glenn,左)與邁爾斯(Emma Myles,右)一同出演《勁爆女子監獄》(劇照)

在這次大罷工中,演員正是向片商施壓,要求提高在串流重播所取得的收入,但問題是片商也在困境中,它們在疫情期間遭受重挫,至疫情後也未恢復元氣,且在串流時代,片商的利潤空間縮小。

《紐約時報》15日指,荷里活的兩大傳統賺錢業務「電影票房」與「電視台頻道」,都正在衰敗中。從年初至今,美加總體電影票房相較2019年同期下跌21%,顯示根本未從疫情復元,另一方面不少片商集團過去靠電視頻道賺進豐厚利潤,如今局面完全不同,迪士尼(Disney)反過來考慮出售旗下電視頻道。

隨着Netflix在全球取得成功,多間片商加入發展串流生意,仍在尋找賺錢的方程式,文章引述娛樂業界的律師事務所JSSK合夥人科爾(Tara Kole)指,在短期來說,業界肯定會有痛苦,甚至是「很多的痛苦」。