Bobi｜全球最長壽狗狗年紀遭獸醫質疑　健力士調查

獲健力士世界紀錄（又譯：金氏世界紀錄，Guinness World Records）認證的全球最長壽狗隻Bobi於10月21日在葡萄牙離世，終年31歲。消息傳遍全球後，不少獸醫質疑狗隻是否可達到31歲，健力士表示展開調查。



《衛報》10月29日報道，健力士確認正展開調查，以了解Bobi的「31歲165日」紀錄是否準確。

報道指，不少獸醫質疑狗隻是否真的可達到31歲，英國獸醫錢伯斯（Danny Chambers）指「這相當於人類能活到超過200歲，以我們目前醫療能力來說，這是完全難以置信的。」

獸醫也提出其他問題，例如雖然Bobi的年齡是在國家寵物資料庫登記，但通常只是基於狗主的自我證明，又或Bobi接受的基因檢測只是證實牠年老，而不是其確實年齡。

報道也稱，一些網民更對比Bobi於1999年的照片，指其狗爪的顏色與2023年10月21日去世時的狗爪顏色不同，質疑有內情。

Bobi的死訊最先由相熟獸醫貝克爾（Karen Becker）10月23日在社交平台宣布，指Bobi於21日離世，形容牠雖然比史上任何狗隻都活得更長久，但對於喜愛牠的人而言，Bobi在世11,478天仍不足夠。

根據健力士紀錄，Bobi在1992年5月11日出世，一生都是在葡萄牙西部的村莊孔凱魯什（Conqueiros）科斯塔（Costa）家中度過，據牠的主人萊昂內爾（Leonel）表示，他在8歲時，家人稱因為家中有太多動物，而且資金不足，所以當獵人的父親將新生小狗活埋，不過Bobi則躲在柴堆中避過一劫，之後獲萊昂內爾與兄弟姐妹發現，最終成為寵物。

萊昂內爾透露Bobi臨終前曾被步行困難及視力惡化問題困擾。

除了Bobi，萊昂內爾家中的寵物狗都比較長壽，包括牠的母親活到18歲，另一隻狗在22歲離世。

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