巴基斯坦16歲少女智商超越愛因斯坦　談讀書秘訣：放學先睡3小時

來自巴基斯坦的16歲少女齊瑪（Mahnoor Cheema）智商高達161，超越愛因斯坦與霍金，去年以優異成績通過34個英國普通教育高級證書考試（GCE A-Level），其中24科還是自學。她把成就一部分歸功於獨特的睡眠習慣，每天放學回家都會先睡3小時，「因為我太累了」，起床後讀書效率更好。



齊瑪一家人2006年從巴基斯坦搬到英國斯勞（Slough），她的父親是頂尖律師，14歲妹妹是全國數學錦標賽冠軍，智商同樣高達161，9歲弟弟紀伯倫（Jibran）的鋼琴演奏技巧已達第四級。

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GCE A-Level大致等同英國高中文憑，可憑藉成績報讀各英語系國家大學，不同之處在於學生可選三個科目專精學習。去年，齊瑪在學校考過10科，又自學通過另外24科，接下來打算再挑戰28科，今年9月以來已經參加4個考試，包括英語、海洋科學、環境管理與思維技能。她希望在完成目標後，能夠前往牛津大學攻讀醫學。

齊瑪智商161，超越愛因斯坦與霍金的160，已經加入世界頂級高智商組織門薩（MENSA），其會員必須在智力測驗中得分排名全球前2%。由於學業表現傑出，她曾被巴基斯坦總理謝里夫（Shahbaz Sharif）接見，並且獲贈一台筆記型電腦。

父母表示，女兒6歲就讀完哈利波特全集，11歲已能背熟牛津英語字典。齊瑪也分享自己獨特的睡眠習慣，「放學後，我會先睡3個小時，因為我太累了，效率不高。然後我會在晚上7點起床，凌晨2點再度上床睡覺。我每天的最後一小時都會拿來彈鋼琴。」

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齊瑪坦言，與多數人相比，她確實認為上學很輕鬆，「我只想要發掘我的全部能力，而且也真的對所有科目都感興趣，一直都很喜歡挑戰自己。」她的母親認為，女兒的成就必須歸功於「基因、努力與堅持。」

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