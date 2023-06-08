保加利亞神婆預言「今年6大災難」　地球軌道改變恐陷冰河時期

保加利亞著名靈媒「保加利亞神婆」（盲眼龍婆）巴巴萬加（Baba Vanga）26年前早已離世，但生前預言常與現實不謀而合。



如今隨著2023年過了將近一半，保加利亞神婆生前對今年做過的6件預言也被翻了出來，其中一件便是「核電廠爆炸」毀滅性災難，斷言輻射雲將壟罩全亞洲，導致嚴重疾病擴散。

地球陷入冰河時代 核電廠爆炸致輻射壟罩全亞洲（點圖放大閱讀）：

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《紐約郵報》、《timesnownews》報道，「保加利亞神婆」預測2023年有6件大事，包括：

一：核電廠爆炸

有一間核電廠會爆炸。由於作為歐洲最大外部電力供應廠的烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠目前仍被俄軍控制，此項預測被外界聯想是否與俄烏戰爭有關。

俄軍在5月突緊急從核電廠附近18處佔領地點撤離1679人，聯合國國際原子能總署（IAEA）警告核廠周邊可能發生激戰。

二：地球軌道改變

地球軌道2023年以某種方式改變，將帶來毀滅性後果。若地球離太陽更近，將面臨輻射增加和溫度大幅升高，若地球離太陽更遠，恐陷入冰河時代。

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三：生化武器

有一大國將在2023年研究生化武器，此實驗將導致數十萬人死亡。

四、太陽海嘯

2023年可能發生前所未見的太陽風暴，太陽釋放的能量形成巨大衝擊力，向地球發送磁場和輻射，威力可與數十億顆核彈相提並論，導致大規模停電、通訊故障，「黑暗時代」來臨。

五、科學技術突破

2023年有少數科研突破，如「實驗室嬰兒」誕生，父母將能挑選孩子外在特徵，像是頭髮、眼睛顏色、膚色。

不過「試管嬰兒」早已誕生，現今的人工受孕技術也可選擇胎兒性別等生理特徵。

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六、百萬人死亡

若外星人2023年造訪地球，世界恐怕將籠罩在「一片黑暗」中，數百萬人將喪生。

巴巴萬加於1996年去世，生前以超強預言能力聞名，她曾準確預測2000年庫爾斯克號（Kursk）沉沒、2001年911恐襲、英國脫歐、俄烏戰爭等。

不過也有不少「失準案例」，包括美國第45任總統（特朗普，Donald Trump／川普）將面臨危機，導致美國垮台，儘管這位狂人總統在位時確實面臨不少挑戰，但美國並未毀滅。

總計下來，巴巴萬加預言準確率達68%。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】