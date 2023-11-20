東京JR澀谷站月台升級工程52hrs極速完成　日本效率再度震撼網民

日本東京JR山手線澀谷站11月20日完成月台改善工程，即日起重新開放。今次是站內改進計劃中最後一次會造成停駛的工程，意味山手線自2015年起分階段展開工程後終可如常運作。是次升級工程由開始到完工僅用上52小時，非常有效率。



《讀賣新聞》20日報道，工程在17日晚開始，至20日凌晨完工，旨在翻新連接澀谷站東西兩側的通道，並將通道上方的路軌和月台提高20厘米。這是5個改進階段的最後一步完成工序。

工程進行期間並未出現大問題，山手線自20日首班列車開出起全面恢復服務。

在這52個小時內，JR東日本以4600人的人海戰術進行大規模工程，快速而準確地完成。他們成功將月台提高22厘米，為下方的通道留有更多空間。

有份參與工程的4,600名工作人員在完工後沿着月台排開，見證這歷史性時刻。從這個角度看過去，可見不少工作人員都舉機拍攝。無論對他們或是對觀看影片的網民來說，都是令人感動的時刻。

因應月台工程，山手線外環線北上列車大崎至池袋路段於18日全日停駛，內環線同一路段19日全日停駛，其他班次亦遭到削減，預計共影響64萬人。

JR東日本未來將繼續在澀谷站安裝新電梯及驗票閘口，並擴建車站大廳，目標在2027財年完工。

日本東京JR山手線澀谷站11月17日起進行月台工程，山手線外環線北上列車大崎至池袋路段於18日全日停駛，內環線同一路段19日全日停駛，其他班次亦遭到削減。（X @JRE_Super_Exp）

日本類似的極速工程不算很見。其效率之高令人驚訝，備受各界稱讚。

福岡市博多站2016年11月8日，疑受附近地鐵工程影響，路面突然地陷，出現一個直徑逾20米巨坑。經修路工人連日搶修，僅一星期極速完成整個修復工程，15日正式恢復通車。有日本網民將電視台的直播修路片段進行快播，將原本長達一星期片段，濃縮至2分鐘，網民對日本人的工作效率嘖嘖稱奇。

事發後一日（9/11），巨坑直徑逾20米。（NHK片段截圖）

星期一（14/11）已大致修復，進行平整工程。（NHK片段截圖）

昨日（15/11）已完成所有修復工程，恢復通車。（NHK片段截圖）

博多發生地陷之後，日本放送協會（NHK）一直有就事件進行定點直播，播放修路工人日以繼夜連日搶修。有網民將整個直播片段，「濃縮」至140秒，並上載至Twitter，獲近4萬個讚好。有日本網民稱，「令人非常感動，為工程人員歡呼」，又有人笑稱，「哥斯拉的足跡，這麼快就被修好」。

其實事發之後，坊間一般估計修路工程，需時至少一個月才能完成。但現時僅一星期時間便完成整個修復工程，恢復通車，大多人都讚嘆事件顯出日本的高效率。