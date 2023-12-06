搭飛機飲甚麼？空少：絕不點咖啡　怕被「間接加料」

飛機上充斥着許多不為人知的祕密，一名任職空服員的網民直言，自己在飛行過程中「絕對不會點咖啡喝」，不僅踢爆大多數空服員不會再次清潔水壺，更透露在將剩餘咖啡傾倒在馬桶的過程中，可預見的會有部份「液體」飛濺回彈，沾上後直接污染水壺內部，基於上述種種原因，讓這名網民笑稱除非有膠囊咖啡的機器，不然要他喝咖啡是絕對不可能。



綜合《紐約郵報》等外媒報道，起初話題討論針對「飛機上的骯髒真相」在Reddit論壇瘋傳，不少擔任空服員、甚至是飛行員的知情人紛紛現身說法，其中一人爆料的「絕對不要點咖啡」更是在眾多留言中脫穎而出、掀起熱議。

不說不知，飛機的咖啡壼竟或沾有廁所細菌：（按圖了解）

一名網民針對相關留言，於抖音（TikTok）拍片透露，不少乘客會覺得，機艙水箱很少清洗是滋生細菌的主因，其實不然、更多的是部份空服員「懶得清理」；事主進一步透露，剩餘的咖啡大多會被倒進馬桶，隨後空服員便會將咖啡壺「直接」放回機器內、而非進行後續的清潔作業，也正因為如此，跟廁所沾染上關係的水壺，必然不會乾淨到哪裏去。

「我絕對不會在飛機上點咖啡」，事主接着提出了自己的推斷，認為在傾倒的過程中，一定會有部份「飛濺顆粒」、或是細菌等物，在被高速倒入馬桶後慣性回彈、直接回到水壺裏，接着就因為空服員沒有清潔，跟着被放回咖啡機內。

由此事主笑稱，若要想在飛機上點咖啡，最好是確定配有膠囊咖啡的機器比較好；另外他也指出，像機椅後方的置物袋同樣可能是細菌的溫床，在不太清潔消毒的情況下，其噁心程度可想而知，自己也曾在整理過程中，發現過包裝紙、用過的衛生紙、頭髮甚至是尿布等物。事主也笑稱，有時飛行過於煩悶，空服員也會Google商務艙的「特殊、有魅力的乘客」來打發時間。

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