日本高島屋聖誕蛋糕「崩塌」　數百人中伏　網民：聞者傷心

聖誕佳節到來，或許有不少人趁著這個時候，聚集身邊的親朋好友，準備好食物、蛋糕和飲料，舉辦一場盛大的聖誕派對。然而最近，日本知名百貨「高島屋」卻出了個大包，許多客人向高島屋訂購了蛋糕後，送來卻發現塌陷、變形的狀況，超過兩百多名消費者受到影響。



根據日本媒體「朝日電視台」報道，出問題的是高島屋「Les Sens」的草苺蛋糕，一份要價5400日幣（約相當於296元港幣），這項蛋糕僅開放網路預購，並且賣出2900個。然而，本來應該是冷凍狀態送來的蛋糕，卻有許多消費者在收到之後，發現蛋糕變得面目全非，一點拿來慶祝的樣子都沒有。

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根據高島屋的說法，自23號起，就陸續有民眾反應收到的蛋糕變形損毀，直到24日下午一點這段期間，已經確認有220宗災情。高島屋目前向大眾公開致歉，並開放消費者陳情，視狀況承諾願意退費。至於大規模出包的原因則還在調查，會努力加強管理體制。

許多人看到受害消費者的照片，紛紛表示「一想到期待已久的蛋糕變成這副模樣，就讓人淚流不止」、「不止是配送的問題，賣場應該也要負責」、「看起來就不像是能夠送物流的形狀和包裝，這是高島屋負責人的疏失」、「似乎有客人反應是『以變形狀態被冷凍住』，代表可能不是運送時，而是冷凍前就塌了」、「這一定要賠錢的吧」。

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