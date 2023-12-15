燒肉店4款東西建議勿點！行內人分享經驗　稱4款東西他絕不會點

近年物價通脹，尤其餐廳的價格變動顯著，因此，許多人在想要吃頓大餐獎勵自己、卻又不想花大錢時，會選擇CP值相對高的「平價吃到飽」。



不過近日有日媒報導，一位平價燒肉吃到飽前店員透露，菜單上有幾樣東西是他「作為客人絕對不會點的」，並表示它們多有使用食材不新鮮、快到有效期限的問題，還有他目睹保存狀況後，從此列為拒不再吃的食材。

由行內人分享的意見，不妨參考：（按圖了解）

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根據日媒《日刊SPA》報道，一位化名為村田武的男子表示，他曾在一間連鎖的平價燒肉放題餐廳工作過，該間店除了肉外，也有各式各樣的食材可以選擇，而他作為店員，在見識過其中的秘密後，到其他間燒肉放題店用餐時都會格外注意，盡量不點菜單上的某些食物。

第一樣是壺醃牛五花。村田表示，在他工作的店裏，壺醃牛五花所使用的食材，多為放得比較久、或是切壞後賣相差的肉品，再加上醃製用的醬料能夠遮蓋氣味及外觀上的瑕疵，雖然也有使用正常五花肉的店家，但他一般會迴避這類型的食物。

第二樣是每日都會更換的熟食副餐。村田表示，與壺醃牛五花同理，基本上該品項都是由再不吃掉就要壞了的食材所料理。

第三樣則是綜合拼盤，這個品項不只在吃到飽餐廳，在居酒屋中，生魚片或串燒也常以「⚪︎種人氣肉品拼盤」的形式做販賣。雖然很多人偏好能夠一次吃到多樣食材的感覺，但村田表示，這類型的品項他也會盡量避免。

村田解釋，他也曾在吃到飽以外的店打工過，一般來說，店家都會將有效期限快到的內臟類，輪流做成綜合拼盤，雖然確實是還沒有壞，但以他自身經驗來看，綜合拼盤所用的幾乎都是「勉勉強強能賣的食材」。

接着，還有一項食材是村田在平價吃到飽工作過後，便不再吃的食材。村田表示，雖然這和味道或品質無關，但「豬舌」也是他漸漸不點的食材之一。店裏提供的豬舌，常收到客人反映會沾黏、或是被纖維勾在一起，不過因為這和食材品質沒有關係，所以也只能如實告知食材本身就是這樣。

只是，村田表示，看着廚房內放着大量黏在一起豬舌的模樣，實在令人難以下嚥，在那之後，他都會盡量不點它。

報導並稱，在物價高漲的情況下，人們會選擇品質相對優良的食材是很正常的事，當然，以店家角度來看，上述的處理手法，初衷也是希望能不浪費食材，一切就全憑消費者們如何選擇了。

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