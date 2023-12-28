香港人日本經營咖啡店自稱「京都最美」　網民惡評如潮：最爛體驗

日本京都一間咖啡廳近日成為了焦點。位於京都遊客區嵐山，名為「玩主一高 嵐翠珈啡」的咖啡廳遭受日本網友劣評，不但食物昂貴、冰冷難吃、甚至店員連日語也不懂。經網民調查後，發現店舖其實是香港人經營的咖啡店。



咖啡店位於京都遊客區嵐山，在Google的評價兩極，當中以日語留言的多是批評，相反留極高評價者多數為繁體或簡體中文的用戶。大多數批評留言就除了用餐環境外全都不行：點餐的意粉是冷的、窩夫像是便利店買的再用微波爐翻熱、點來的紅茶難喝至極、價格高昂到不如自己去便利店吃、所謂自稱的「京都最美」讓人玩笑、傳說級最爛體驗等等。

↓↓日本網民在劣評針對的都是相同的：食物翻熱、難吃、太貴和接客態度差劣

店員不懂日語

而其中一個留言更是指出店員完全不懂接客，甚至不會日語，要用手機翻譯用破英語和客人溝通。一個蛋糕餐索價1580日圓卻極像是外邊買回來再賣的，表明絕對不去第二次。

事件引起了網民熱議，眼尖的網民發現咖啡店外門牌寫烊「珈啡」而非日語的「珈琲」，「玩主一高」旁邊寫着的是「金庸」，可見店主並非日本人。有網民更找到這咖啡店曾Facebook宣傳，稱只要在店表示「我係香港人」就能打折，進一步證實這間實質是香港人開的咖琲店。

圖為咖啡店門牌，寫着玩主一高，旁邊小字金庸，和「珈啡」。（網上圖片）

有網民找到咖啡店曾在網上宣傳，若在店內稱自己是香港人會折扣。（Facebook截圖）

以下網民反應：

完全將香港果套搬過去，localisation都費事做。

Ｘ你啲意粉上枱前都兜兩嘢先啦，好嘥時間咩，做嘢求其真係香港特色。

378日圓的Chateraise cake可以賣1500日圓？

差唔緊要，有好多日本餐廳都好一般。差到俾人起底真搞笑

