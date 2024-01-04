汶萊型男王子「封盤」婚禮1月初舉行　慶祝活動持續9天

汶萊王子阿卜杜勒–馬廷在社交媒體上分享與未婚妻的訂婚照，引起網民熱議。



據報道，32歲的阿卜杜勒–馬廷王子（Prince Abdul Mateen）在社交媒體平台Instagram上，分享了一張與未婚妻阿尼莎（Anisha Rosnah binti Adam）的合照，並說：「祝你2024年一切順利。」

照片中，王子身穿深藍色西裝，阿尼莎則穿着白色西裝套裝，非常登對帥氣。

據報道，阿卜杜勒–馬廷王子是汶萊蘇丹博爾基亞（Hassanal Bolkiah）的第4個兒子，目前是汶萊王位的第5順位繼承人。

阿卜杜勒–馬廷的Instagram賬號擁有240多萬名追隨者，此貼文一出就迅速獲得近55萬個點讚，不少網民也興奮留言期待兩人來臨的婚禮。

據報道，阿卜杜勒–馬廷王子和阿尼莎的婚禮會在1月7日至1月16日舉行。慶祝活動將持續9天，首先是舉行求婚儀式、接受皇家命令，隨後是皇家宮廷音樂家的表演，標誌婚禮正式開始。

正式婚禮會在1月11日於奧馬爾．阿里．賽義夫丁蘇丹清真寺（Omar Ali Saifuddien Mosque，暫譯）舉行。之後，將舉行王室婚宴，屆時將有來自世界各地的賓客參與。據悉，英國威爾斯親王、王儲威廉和王妃凱特也將出席婚禮。

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本文獲《聯合早報》授權轉載

