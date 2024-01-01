下任丹麥國王是他　叛逆「派對王子」蛻變特種部隊成員　1月繼位

丹麥女王瑪格莉特二世（Queen Margrethe II）宣布將於1月14日退位後，即將繼位的王儲弗雷德里克（Prince Frederik，又譯佛瑞德里克）再度成為鎂光燈焦點，他在年少時期曾被視為個性叛逆的「派對咖王子」，但在取得名校碩士學位後扭轉形象，甚至加入特種蛙人部隊並且成功結訓，逐漸成熟蛻變為受人愛戴的王室成員。



83歲的丹麥女王瑪格莉特二世1972年登基，在英國女王伊莉莎白二世辭世後，成為歐洲在位最久的在世君主。她在新年演講中宣布，將於1月14日的登基52周年紀念日當天退位，長子弗雷德里克預期將會延續其輕鬆又自由的元首風格。

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BBC、衛報指出，弗雷德里克從一名叛逆少年蛻變成關注氣候問題的愛家男人。年少時期，他怨恨父母在履行王室義務之際忽略自己，轉而投入豪車與奢華生活尋求慰藉，直到1990年代初期，都被人民視為「被寵壞的派對咖王子」。

弗雷德里克從奧胡思大學（Aarhus University）取得政治學碩士學位，是第一個完成大學學業的丹麥王室成員，此後社會觀感開始改變。除了母語之外，他還會說英文、法文與德文，求學期間曾前往美國哈佛大學，當時使用假名「弗雷德里克．亨利克森」（Frederik Henriksen）註冊就讀。

後來，弗雷德里克入伍並在陸海空三軍完成廣泛訓練，甚至是海軍特種部隊「蛙人軍團」（Frømandskorpset）結束訓練畢業，而1995年該部隊300位新兵僅4人通過所有訓練考試，他就是其中之一。據悉，王儲當時還被取了綽號「企鵝」（Pingo），因為在一次潛水課程中，他的防寒衣被水灌滿，不得不像企鵝一樣走路。

2000年，弗雷德里克參加一場為期4個月的格陵蘭滑雪探險之旅，卻發生雪橇事故住院治療，未料也因此人氣水漲船高，2018年開始舉辦一年一度的王室路跑之後，更是廣受愛戴。

弗雷德里克曾在受訪時說，「我不想要把自己鎖在象牙塔裏。我想要做我自己，一個人類」，並稱即使在繼承王位後也會堅持這麼做。他就像英國國王查理斯三世（Charles III）一樣，熱衷於環境保護志業，曾經誓言在時機成熟時引領丹麥走向未來。

弗雷德里克的妻子、瑪麗儲妃（Princess Mary，又譯瑪莉儲妃）在澳洲塔斯曼尼亞島（Tasmania）長大，之後成為一名律師，2000年悉尼奧運期間，在當地一間酒吧認識了丈夫。這對夫妻被視為抱持現代價值觀的王室代表成員，盡可能給予4個孩子一般人的成長過程，把他們送往公立學校念書。

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