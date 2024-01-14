秘魯繳獲「外星人遺骸」？　化驗報告：人工玩偶

拉丁美洲出現外星人遺骸疑雲，秘魯首都利馬機場2023年10月繳獲紙箱，裏面裝有兩具身披傳統服裝的「木乃伊」，秘魯研究人員2024年1月12日發表報告，指出「遺骸」完全由地球物料組成，是人工合成公仔，破解疑雲。



秘魯海關職員2023年10月在一個從秘魯寄往墨西哥的箱子內繳獲這兩具「遺骸」。

秘魯法律醫學與法醫學研究所（Institute for Legal Medicine and Forensic Sciences，暫譯）專家發表報告指出，「遺骸」是由紙、膠水、金屬以及人類和動物的骨頭製成。他們分析另一個同樣來自秘魯、只有3根手指的手部標本後，也認為與外星生物毫無關係。

路透社1月12日報道，隸屬該研究所的考古學家埃斯特拉達（Flavio Estrada）指，這兩具遺骸根本不是「天外來客」，而是「利用現代合成膠，將這個星球上的動物骨頭黏合製成的玩偶」，指說它們是外星人的講法全屬編造。

秘魯法律醫學與法醫學研究所（Institute for Legal Medicine and Forensic Sciences，暫譯）2024年1月12日發表報告。（Reuters）

在2023年9月，墨西哥便出現外星人遺骸疑雲，國會舉辦「不明飛行物」（UFO）聽證會，記者兼UFO愛好者毛桑（José Jaime Maussan）在場內展示兩具聲稱是在秘魯發現的「外星人遺體」。

說法隨後屢受質疑，多數專家認為所謂「外星人」是由殘缺的古代人類木乃伊和動物部位結合，肯定來自地球。

研究所並未指這次接受分析的標本與墨西哥聽證會上的「外星人遺骸」有所關聯，但他們也主張，在墨西哥聽證會那對遺骸也不屬於外星人。

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